Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UGASIO MU SVJETLA

VIDEO Australski Hrvat postao žrtvom brutalnog nokauta u UFC-u

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 21:45
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Uzbekistancu je ovo 13. pobjeda prekidom u prvoj rundi u karijeri te ujedno 12. uzastopna te treća u isto toliko mečeva u UFC-u

Uzbekistanski MMA borac Ramazan Temirov ostvario je impresivnu pobjedu na UFC-ovoj priredbi u Abu Dhabiju. U sunaslovnoj borbi večeri nokautom u prvoj rundi pobijedio je australskog borca hrvatskih korijena Stevea Ercega. Meč je održan u muha kategoriji.

Uzbekistancu je ovo 13. pobjeda prekidom u prvoj rundi u karijeri te ujedno 12. uzastopna te treća u isto toliko mečeva u UFC-u. S obzirom na impresivan niz i pobjedu protiv borca koji se ne tako davno borio za pojas do 57 kilograma protiv Brazilca Alexandra Pantoje, vrh UFC-a neće ga još dugo moći ignorirati.

Prekid protiv Ercega stigao je nakon četiri minute i 21 sekunde. Temirov je nanizao tri sjajna udarca desnom rukom nakon kojih je Australac pao licem na pod te je sudac bio prisiljen prekinuti meč. 

Ključne riječi
nokaut MMA Steve Erceg UFC

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!