VIDEO Australski Hrvat postao žrtvom brutalnog nokauta u UFC-u

Uzbekistanski MMA borac Ramazan Temirov ostvario je impresivnu pobjedu na UFC-ovoj priredbi u Abu Dhabiju. U sunaslovnoj borbi večeri nokautom u prvoj rundi pobijedio je australskog borca hrvatskih korijena Stevea Ercega. Meč je održan u muha kategoriji.
Uzbekistancu je ovo 13. pobjeda prekidom u prvoj rundi u karijeri te ujedno 12. uzastopna te treća u isto toliko mečeva u UFC-u. S obzirom na impresivan niz i pobjedu protiv borca koji se ne tako davno borio za pojas do 57 kilograma protiv Brazilca Alexandra Pantoje, vrh UFC-a neće ga još dugo moći ignorirati.
Prekid protiv Ercega stigao je nakon četiri minute i 21 sekunde. Temirov je nanizao tri sjajna udarca desnom rukom nakon kojih je Australac pao licem na pod te je sudac bio prisiljen prekinuti meč.
Steve Erceg failed to make good use of his reach advantage. Temirov is a ball of fire ☄️ pic.twitter.com/0FyUBBeBGi— The Sports Pulse (@Tsportspulse) July 25, 2026