VIDEO Australski Hrvat postao žrtvom brutalnog nokauta u UFC-u

Uzbekistanski MMA borac Ramazan Temirov ostvario je impresivnu pobjedu na UFC-ovoj priredbi u Abu Dhabiju. U sunaslovnoj borbi večeri nokautom u prvoj rundi pobijedio je australskog borca hrvatskih korijena Stevea Ercega. Meč je održan u muha kategoriji.

Uzbekistancu je ovo 13. pobjeda prekidom u prvoj rundi u karijeri te ujedno 12. uzastopna te treća u isto toliko mečeva u UFC-u. S obzirom na impresivan niz i pobjedu protiv borca koji se ne tako davno borio za pojas do 57 kilograma protiv Brazilca Alexandra Pantoje, vrh UFC-a neće ga još dugo moći ignorirati.

Prekid protiv Ercega stigao je nakon četiri minute i 21 sekunde. Temirov je nanizao tri sjajna udarca desnom rukom nakon kojih je Australac pao licem na pod te je sudac bio prisiljen prekinuti meč.