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AFERA 'PRŠUT'

Poznato tko je uhićen uz Keruma: U lisicama završio njegov nećak, priveden i službenik Grada Kaštela

Split: Željko Kerum izašao iz zatvora
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
30.07.2026.
u 13:14
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​Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta

Osim poduzetnik​a, nekadašnj​eg gradonačelnik​a Splita i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željk​a Kerum​a koji je​ uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela. ​Uskok je, ne otkrivajući identitete, u četvrtak priopćio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK.

​"Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.​ Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost​", navode u priopćenju.

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Split: Željko Kerum izašao iz zatvora
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​Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. ​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma. U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026. O cijelom slučaju jutros se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta koji je poručio da "gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu".

"S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana", dodao je.  "Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", izjavio je gradonačelnik Šuta.
Uhićen Željko Kerum
Ključne riječi
policija uhićenja USKOK Željko Kerum

Komentara 2

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SI
siskic
13:50 30.07.2026.

za sve je prekasno. namireni su oni za nekoliko generacija, i ovo im sada dobro dođe malo cirkusijade. to njih veseli, i smiju se naciji u lice.

Avatar Purger_1993
Purger_1993
13:24 30.07.2026.

Njegov jedini krimen je šta je Hrvat Katolik i šta voli i branija je svoje.

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