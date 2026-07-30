Poznato tko je uhićen uz Keruma: U lisicama završio njegov nećak, priveden i službenik Grada Kaštela

Osim poduzetnik​a, nekadašnj​eg gradonačelnik​a Splita i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željk​a Kerum​a koji je​ uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela. ​Uskok je, ne otkrivajući identitete, u četvrtak priopćio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK.

​"Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.​ Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost​", navode u priopćenju.

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​Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. ​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma. U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026. O cijelom slučaju jutros se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta koji je poručio da "gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu".

"S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana", dodao je. "Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", izjavio je gradonačelnik Šuta.