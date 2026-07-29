Varvodić oformio 'sportsku vladu', otkriveno i tko mora napustiti HOO: 'Izrekao sam svoj stav tijekom kampanje'

Nakon noći punog mjeseca, srećom bez vukodlaka, u kojoj neki skupštinari (osobito oni pod pritiskom) zasigurno nisu najmirnije spavali, Hrvatski olimpijski odbor dobio je svojeg četvrtog predsjednika. Nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i abdiciranog Zlatka Mateše, na čelo HOO-a dolazi kardiokirurg Josip Varvodić.

Na izvanrednoj Izbornoj Skupštini održanoj u zagrebačkom hotelu Sheraton, kandidat Varvodić dobio je 81 glas, odnosno 13 glasova više nego što je dobio njegov protukandidat, genetičar i forenzičar Dragan Primorac.

Zanimljiva kampanja

Onima koji medijski prate olimpizam i krovnu nam sportsku kuću ova sezona kiselih krastavaca bila je zanimljiva gotovo kao nikad. Iako je tijek kampanje nagovještavao puno toga, ipak nije bilo burno kao 2010. na Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza. A tada je Igor Štimac pokušavao srušiti Vlatka Markovića čiji je tadašnji zagovornik Zdravko Mamić vikao: "Nećeš, razbojniče!"

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U ovoj priči nije bilo "drumskih razbojnika", ali jest bilo presretanja i pritiskanja glasača kojekakvim sredstvima. To što je Skupština ipak završila dostojanstveno može se zahvaliti činjenici da su kandidati ipak ljudi akademske razine, kažimo gospoda, pa je pobijeđeni kandidat Dragan Primorac odmah čestitao pobjedniku, svjestan da mu ovo može biti dobro polazište za novu kandidaturu koja će se dogoditi već za dvije godine. Naime, s obzirom na to da je Zlatko Mateša otišao na pola mandata, najnoviji predsjednik stolovat će samo dvije godine.

– Pobjeda mog konkurenta je sportska i čestitam mu, ali se i nadam da će biti dovoljno odlučan oko promjena koje je i sam najavio jer će nekima morati stati na žulj. Ja sam sportaš te ću sportski prihvatiti pobjedu suparnika kojem želim puno uspjeha u upravljanju HOO-om.

Zanimljivo je bilo vidjeti sam čin prebrojavanja glasova, koji je Varvodić nadzirao, za razliku od prilično opuštenog Primorca koji kao da je bio siguran u svoju pobjedu. Možda su ga uljuljkale brojke glasanja za tijela Skupštine, u kojima su prolazili prijedlozi kojima nisu bili zadovoljni članovi Varvodićeva tima, a koji su očito puno bolje odradili terenski dio posla.

Tako je hrvatski sport završio u rukama liječnika što upućuje na to da je nakon svih afera, nastalih nakon majke svih afera (Pavlek), potrebna medicinska intervencija kako si se zaliječile sve funkcionalne rane i koliko toliko anulirala velika reputacijska šteta.

A do svega je došlo nakon nikad intenzivnije kampanje kakvu ni najstariji zaposlenici krovne nam sportske kuće ne pamte. Jest, bilo je žestoko kada se tadašnji glavni tajnik HOO-a Ivica Miočić Stošić suprotstavio svom predsjedniku Zlatku Mateši, no tada mediji nisu ni približno sudjelovali kao sada.

O kakvom je golemom zanimanju riječ, najbolje oslikava podatak da se ni za jedno primanje ili pak ni za proslavu ijednog uspjeha naših olimpijaca nije prijavio toliki broj predstavnika medija. A zajedno s po dvije ekipe triju nacionalnih televizija (HRT, Nova TV, RTL) njih je bilo četrdesetak.

Finale dviju kampanja započeo je još u lobiju hotela domaćina gdje su se obavljala posljednja lobiranja kod onih za koje se pretpostavljalo da još uvijek nisu sigurni koje će ime zaokružiti. A to je bila zadnja crta do koje su mogli doprijeti lobisti koji nisu legitimni sudionici Skupštine, djelatnici HOO-a ili pak predstavnici medija jer se prostor odvijao pod nadzorom zaštitara.

Nakon što je proglašen pobjednikom, Varvodić je dovršio izbornu skupštinu imenovanjem četvero dopredsjednika. Tu će dužnost obnašati Frane Žanić (odbojka), Milivoj Bebić (Klub olimpijaca), Željko Kisić (veslanje) i Suzana Šop (Sportski savez Grada Zagreba).

U svoju sportsku "vladu", uz spomenute dopredsjednike, novi sportski "premijer" uvrstio je i Nikolu Rukavinu, Mladena Drnasina, Vedrana Šupukovića, Stipu Pletikosu, Željka Banića, Barbaru Đinović, Mladena Mikolčevića, Antu Filipovića, Snježanu Juranić, Dragutina Kamenskog, Antonija Zujića, Damira Hrupeca, Roberta Markta, Marka Badrića, Danijela Kalaja i Damira Knjaza. Po funkciji je članica Vijeća i članica MOO-a Kolinda Grabar-Kitarović, koja ovom prilikom nije bila nazočna.

Na kraju se pobjednik zahvalio tehničkom osoblju na uspješno provedenoj izvanrednoj izbornoj Skupštini, kao i predsjedavajućoj Sandi Čorak.

– Trenutačno sam pod snažnim dojmom. Nadam se da ćete ubuduće više pratiti sportaše nego mene. Ja ovdje nisam bitan.

Krajač će morati otići

No bit će itekako bitni prvi koraci novog predsjednika, a neke od tih odluka odnosit će se i na smjenjivanje ljudi za koje je u kampanji govorio da se s njima ne vidi u suradnji, a riječ je o glavnom tajniku Siniši Krajaču i nekim od direktora ureda.

– Tijekom kampanje izrekao sam svoj stav i nastojat ću i u tom smislu zadržati povjerenje svojih glasača.

Budući da je njegovo obraćanje skupštinarima, prije glasanja, bilo prilično kratko (53 sekunde), netko je mogao zaključiti da je istaknuo bijelu zastavu.

– Dapače, bio sam siguran u pobjedu. Ja sam kirurg i moji su govori kratki i jasni. Ako svoje glasače nisam uvjerio do Skupštine, onda neću ni u foto-finišu.