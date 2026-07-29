Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVI POTEZI PREDSJEDNIKA

Varvodić oformio 'sportsku vladu', otkriveno i tko mora napustiti HOO: 'Izrekao sam svoj stav tijekom kampanje'

storyeditor/2026-07-29/SkupstinaVarvodicGeneral11_pxl_spo_290726.jpg
Autor
Dražen Brajdić
29.07.2026.
u 18:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Premda su rezultati izbora za radna tijela Skupštine sugerirali Primorčevu prednost, u konačnom glasanju dogodio se obrat, nalik onome koji je večer prije priredio Dinamo u Maksimiru

Nakon noći punog mjeseca, srećom bez vukodlaka, u kojoj neki skupštinari (osobito oni pod pritiskom) zasigurno nisu najmirnije spavali, Hrvatski olimpijski odbor dobio je svojeg četvrtog predsjednika. Nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i abdiciranog Zlatka Mateše, na čelo HOO-a dolazi kardiokirurg Josip Varvodić.

Na izvanrednoj Izbornoj Skupštini održanoj u zagrebačkom hotelu Sheraton, kandidat Varvodić dobio je 81 glas, odnosno 13 glasova više nego što je dobio njegov protukandidat, genetičar i forenzičar Dragan Primorac.

Zanimljiva kampanja

Onima koji medijski prate olimpizam i krovnu nam sportsku kuću ova sezona kiselih krastavaca bila je zanimljiva gotovo kao nikad. Iako je tijek kampanje nagovještavao puno toga, ipak nije bilo burno kao 2010. na Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza. A tada je Igor Štimac pokušavao srušiti Vlatka Markovića čiji je tadašnji zagovornik Zdravko Mamić vikao: "Nećeš, razbojniče!"

Dinamo nakon velike drame i produžetaka izbacio Thun, plavi s igračem više nadoknadili 0:2

U ovoj priči nije bilo "drumskih razbojnika", ali jest bilo presretanja i pritiskanja glasača kojekakvim sredstvima. To što je Skupština ipak završila dostojanstveno može se zahvaliti činjenici da su kandidati ipak ljudi akademske razine, kažimo gospoda, pa je pobijeđeni kandidat Dragan Primorac odmah čestitao pobjedniku, svjestan da mu ovo može biti dobro polazište za novu kandidaturu koja će se dogoditi već za dvije godine. Naime, s obzirom na to da je Zlatko Mateša otišao na pola mandata, najnoviji predsjednik stolovat će samo dvije godine.

– Pobjeda mog konkurenta je sportska i čestitam mu, ali se i nadam da će biti dovoljno odlučan oko promjena koje je i sam najavio jer će nekima morati stati na žulj. Ja sam sportaš te ću sportski prihvatiti pobjedu suparnika kojem želim puno uspjeha u upravljanju HOO-om.

Zanimljivo je bilo vidjeti sam čin prebrojavanja glasova, koji je Varvodić nadzirao, za razliku od prilično opuštenog Primorca koji kao da je bio siguran u svoju pobjedu. Možda su ga uljuljkale brojke glasanja za tijela Skupštine, u kojima su prolazili prijedlozi kojima nisu bili zadovoljni članovi Varvodićeva tima, a koji su očito puno bolje odradili terenski dio posla.

Tako je hrvatski sport završio u rukama liječnika što upućuje na to da je nakon svih afera, nastalih nakon majke svih afera (Pavlek), potrebna medicinska intervencija kako si se zaliječile sve funkcionalne rane i koliko toliko anulirala velika reputacijska šteta.

A do svega je došlo nakon nikad intenzivnije kampanje kakvu ni najstariji zaposlenici krovne nam sportske kuće ne pamte. Jest, bilo je žestoko kada se tadašnji glavni tajnik HOO-a Ivica Miočić Stošić suprotstavio svom predsjedniku Zlatku Mateši, no tada mediji nisu ni približno sudjelovali kao sada.

O kakvom je golemom zanimanju riječ, najbolje oslikava podatak da se ni za jedno primanje ili pak ni za proslavu ijednog uspjeha naših olimpijaca nije prijavio toliki broj predstavnika medija. A zajedno s po dvije ekipe triju nacionalnih televizija (HRT, Nova TV, RTL) njih je bilo četrdesetak.

Finale dviju kampanja započeo je još u lobiju hotela domaćina gdje su se obavljala posljednja lobiranja kod onih za koje se pretpostavljalo da još uvijek nisu sigurni koje će ime zaokružiti. A to je bila zadnja crta do koje su mogli doprijeti lobisti koji nisu legitimni sudionici Skupštine, djelatnici HOO-a ili pak predstavnici medija jer se prostor odvijao pod nadzorom zaštitara.

Nakon što je proglašen pobjednikom, Varvodić je dovršio izbornu skupštinu imenovanjem četvero dopredsjednika. Tu će dužnost obnašati Frane Žanić (odbojka), Milivoj Bebić (Klub olimpijaca), Željko Kisić (veslanje) i Suzana Šop (Sportski savez Grada Zagreba).

U svoju sportsku "vladu", uz spomenute dopredsjednike, novi sportski "premijer" uvrstio je i Nikolu Rukavinu, Mladena Drnasina, Vedrana Šupukovića, Stipu Pletikosu, Željka Banića, Barbaru Đinović, Mladena Mikolčevića, Antu Filipovića, Snježanu Juranić, Dragutina Kamenskog, Antonija Zujića, Damira Hrupeca, Roberta Markta, Marka Badrića, Danijela Kalaja i Damira Knjaza. Po funkciji je članica Vijeća i članica MOO-a Kolinda Grabar-Kitarović, koja ovom prilikom nije bila nazočna.

Na kraju se pobjednik zahvalio tehničkom osoblju na uspješno provedenoj izvanrednoj izbornoj Skupštini, kao i predsjedavajućoj Sandi Čorak.

– Trenutačno sam pod snažnim dojmom. Nadam se da ćete ubuduće više pratiti sportaše nego mene. Ja ovdje nisam bitan.

Krajač će morati otići

No bit će itekako bitni prvi koraci novog predsjednika, a neke od tih odluka odnosit će se i na smjenjivanje ljudi za koje je u kampanji govorio da se s njima ne vidi u suradnji, a riječ je o glavnom tajniku Siniši Krajaču i nekim od direktora ureda.

– Tijekom kampanje izrekao sam svoj stav i nastojat ću i u tom smislu zadržati povjerenje svojih glasača.

Budući da je njegovo obraćanje skupštinarima, prije glasanja, bilo prilično kratko (53 sekunde), netko je mogao zaključiti da je istaknuo bijelu zastavu.

– Dapače, bio sam siguran u pobjedu. Ja sam kirurg i moji su govori kratki i jasni. Ako svoje glasače nisam uvjerio do Skupštine, onda neću ni u foto-finišu.
Ključne riječi
Siniša Krajač Dragan Primorac Josip Varvodić Hrvatski olimpijski odbor

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
18:10 29.07.2026.

Još jedan poraz i blamaža Primorca Banjalučkog. Ipak nismo dotaknuli dno.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
19:03 29.07.2026.

Svi ljevicari slave sto je primorac izgubio. Istina je ipak - HDZovac je pobjedio.

BA
banini
19:08 29.07.2026.

Očito je Primorac imao podršku nekog jakog igrača koji ga je opet odtavio na cjedilu kao i za predsjedničke izbore. Pitanje je zašto. neka o tome dečec razmisli.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Rukovanje Primorca i Varvodića uoči Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO)
47
PRATITE NAJNOVIJE INFORMACIJE

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora

Novi predsjednik HOO-a postao je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić koji je od skupštinara dobio 81 glas dok je protukandidatu Draganu Primorcu pripalo 68 glasova. S obzirom kako su tekla glasovanja za radna tijela Skupštine, koja nešto sugeriraju, ovo je svojevrsni obrat sličan onome kakav se večer prije dogodio u Maksimiru u utakmici Dinama protiv švicarskog prvaka Thuna

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!