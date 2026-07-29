Poznati borac završio u zatvoru zbog obiteljskog nasilja, prijeti mu 20 godina iza rešetaka

Poznati MMA borac i bivši izazivač za titulu, Anthony Smith, završio je iza rešetaka zbog teških optužbi za obiteljsko nasilje. Suočen s tri kaznene prijave, uključujući nanošenje teških tjelesnih ozljeda i terorističke prijetnje, javlja TMZ, a prenosi Croring.

Tridesetosmogodišnji borac priveden je u ponedjeljak u okrugu Sarpy u Nebraski, a prema dostupnim informacijama, Smith se suočava s optužbama za obiteljsko nasilje koje je rezultiralo teškim tjelesnim ozljedama, terorističke prijetnje te protupravno oduzimanje slobode prvog stupnja.

Trenutačno je u pritvoru u zatvoru okruga Sarpy, te mu još nije određena jamčevina niti se pojavio pred sucem radi saslušanja. Premda vlasti nisu službeno potvrdile identitet žrtve, prema izvještajima američkih medija navodno je riječ o njegovoj supruzi, Mikhali Renee Newman, s kojom ima četiri kćeri.

Za kazneno djelo obiteljskog nasilja s nanošenjem teških tjelesnih ozljeda, prema zakonima države Nebraske, iznosi do 20 godina zatvora, a za ostale dvije optužnice maksimalna kazna iznosi do tri godine zatvora.

Anthony Smith je MMA veteran s dugom i cijenjenom karijerom, a vrhunac karijere imao je 2019. godine kada se borio za naslov UFC-ova prvaka u poluteške kategorije protiv legendarnog Jona Jonesa, u meču koji je izgubio jednoglasnom odlukom sudaca.

Nakon što se u travnju 2025. godine nakratko povukao iz UFC-a, odlučio se vratiti natjecanjima, ali u bare-knuckle MMA promociji.

Osim svoje borilačke karijere, Smith je izgradio i reputaciju cijenjenog stručnog analitičara za prijenose UFC događaja. Njegov nadimak Lavlje srce stekao je zbog svoje nevjerojatne izdržljivosti i hrabrosti u oktogonu.