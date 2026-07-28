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Kristian Prenga

Albanac koji je držao Joshuu na konopcima: Mislio sam da ću ga srušiti, trenirao sam za to

The Comeback - Anthony Joshua v Kristian Prenga
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 18:45
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Nekadašnjem prvaku to je bila prva borba otkako je u prosincu prošle godine nokautirao Jakea Paula. Nedugo nakon tog meča, AJ je u Nigeriji doživio prometnu nesreću u kojoj su poginula dvojica njegovih bliskih prijatelja i članova tima.

Albanski teškaš Kristian Prenga bio je vrlo blizu jednog od većih iznenađenja u boksačkom ringu kada je na priredbi u Džedi u prvoj rundi dvaput u nokdaun poslao bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue.

Ovaj 35-godišnji Albanac je uoči tog dvoboja imao je iza sebe tek 21 borbu. Pobijedio je sve protivnike i to nokautom, a izgubio je samo jednom prije devet i pol godina protiv Giovannija Auriemme. Ovo mu je drugi poraz.

A Joshua je Prengu izabrao prvenstveno kao protivnika kojeg je trebao lako svladati. No prva runda bila je šokantna za Britanca kojem je sudac morao dvaput brojati, a ni fanovima nije bilo drago da svog ljubimca vide u nokdaunu, piše Croring.

Nekadašnjem prvaku to je bila prva borba otkako je u prosincu prošle godine nokautirao Jakea Paula. Nedugo nakon tog meča, AJ je u Nigeriji doživio prometnu nesreću u kojoj su poginula dvojica njegovih bliskih prijatelja i članova tima.

Prenga je u razgovoru za Boxing King Media otkrio kako takav početak meča kada je dvaput Joshuu poslao u nokdaun nije bio slučajan.

– Mislio sam da ću ga srušiti, i to već u drugoj rundi. Ali to se nije dogodilo – rekao je Kristian Prenga i komentirao svoj silovit ulazak u borbu:

– Da, trenirao sam za to. Plan mi je bio krenuti brzo. Želio sam sve učiniti ponosnima. Ali nije se dogodilo.
Ključne riječi
Anthony Joshua Kristian Prenga

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