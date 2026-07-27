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BOKSAČKI VELIKAN

Floyd Mayweather ima ludi plan: U ring s Mikeom Tysonom, pa revanš protiv Mannyja Pacquiaa

Boxer Floyd Mayweather walking along trendy Rodeo Drive in Beverly Hills, Ca
QuarterflashVantage News//PIXSELL/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 20:30
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Ovaj pothvat nije samo sportski, već prvenstveno poslovni, s ciljem generiranja ogromnog prihoda spajanjem nostalgije i trenutačnog trenda borbi slavnih osoba.

Američki boksački velikan Floyd Mayweather završio je profesionalnu karijeru sa savršenim omjerom 50-0 i činilo se da je završio s borbama.

No, njegovo umirovljenje pretvorilo se u unosan posao u kojem su ga ekshibicije i borbe protiv youtubera zadržale u ringu, a uz to je i dobro zarađivao, piše Croring.

Bio je to početak nove poslovne ere u kojoj su milijunski honorari, ekshibicijski mečevi i unosni ugovori zauzeli mjesto koje su nekada držali svjetski naslovi.

Svaki njegov povratak u ring otvarao je više pitanja nego što je nudio odgovora, a mnoga od tih pitanja prijetila su završiti na sudu.

Sada, novi plan ima za cilj riješiti nekoliko gorućih problema jednim potezom i ponovno postaviti Mayweathera u središte boksačkih razgovora i velikih okršaja.

Naime, prema pisanju portala BoxingScene, postoji detaljno razrađena strategija osmišljena kako bi Mayweather ispunio zaostale obveze prema promotorskim kućama.

Usput bi se pripremio i teren za jedan od najočekivanijih revanša – onaj protiv legendarnog Mannyja Pacquiaa.

Ovaj pothvat nije samo sportski, već prvenstveno poslovni, s ciljem generiranja ogromnog prihoda spajanjem nostalgije i trenutačnog trenda borbi slavnih osoba.

Plan bi se trebao realizirati u idućih nekoliko mjeseci, a sve počinje ovog ljeta kada bi se Mayweather u ekshibicijskom meču morao suočiti s grčkom kickboksačem Mikeom Zambidisom.

Nakon toga, slijedio bi pravi spektakl – borba protiv bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Mikea Tysona, koji će 2026. godine napuniti 60 godina.

Kao uvod u taj događaj, na istoj bi se priredbi trebao boriti i Manny Pacquiao, ali se zasad ne zna tko bi bio protivnik.

Ova dvostruka boksačka večer mogla bi se održati krajem rujna ili početkom listopada, a kao najizglednije lokacije spominju se Miami i Dallas.

Ako se svi prethodni koraci odigraju prema planu, prava nagrada i vrhunac cijele operacije uslijedili bi nekoliko mjeseci kasnije.

Krajnji cilj je organizacija dugoočekivanog profesionalnog revanša između Mayweathera i Pacquiaoa, a to bi se dogodilo 29. siječnja vjerojatno u MGM Grand Areni u Las Vegasu.

Njihova borba bi se prenosila na Netflixu što potvrđuje globalni komercijalni potencijal događaja.

Bio bi to drugi čin borbe koja je 2015. godine srušila sve financijske rekorde u boksu i koja još uvijek drži status najlukrativnijeg meča u povijesti.

Iako je prva borba kritizirana zbog nedostatka akcije i osjećaja da je stigla prekasno, komercijalni uspjeh bio je neupitan.
Ključne riječi
Boks Floyd Mayweather

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