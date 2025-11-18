Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Poslušaj
Prijavi grešku
NEDORASLO PONAŠANJE

Crnogorci šokirani ponašanjem hrvatskih navijača: 'Gostujući huligani su se obrukali'

Podgorica: Navijači na tribinama prate utakmicu Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 09:37

Prije nego što je Nikola Krstović zabio gol, dio hrvatskih pristalica skandirao je ‘Ubij Srbina‘, što je izazvalo zvižduke s ostalih dijelova tribina

Hrvatska je u Podgorici svladala domaću Crnu Goru s 3:2 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvesntvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta. Nije dobro počela utakmica po vatrene budući da je Crna Gora nakon 17 minuta imala dva pogotka prednosti zahvaljujući Osmajiću i Krstoviću, no preokret Hrvatskoj donijeli su Perišić (37., 11-m), Jakić (72.) i Vlašić (87.)

Tijekom i uoči utakmice bilo je dosta problema s ponašanjem navijača s obje strane. Dan uoči utakmice, skupina hrvatskih navijača je u Cetinju napadnuta od grupe huligana koji su im palicama razbili prozore na automobilu i otkinuli retrovizore. S druge strane, hrvatski navijači na tribinama razvili su vulgaran transparent i zgrozili pjevanjem i skandiranjem.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Crnogorski mediji dan nakon utakmice ističu skandale na tribinama pa tako portal Pobjeda piše kako su hrvatski 'navijači' "bacili sjenu na spektakl". Dalje u tekstu pišu:

- Prije nego što je Nikola Krstović zabio gol, dio hrvatskih pristalica skandirao je ‘Ubij Srbina‘, što je izazvalo zvižduke s ostalih dijelova tribina. Užasni povici odmah su utihnuli jer je stadion ‘eksplodirao‘ zbog majstorije Krstovića. Gostujući huligani su se obrukali pjevanjem ustaških pjesama i pokliča, a odgovor sa suprotne tribine bio je originalan: ‘Ustaše i četnici, zajedno ste bježali‘, pjevao je Sjever, što je prihvatio i Zapad.

U sličnom tonu nastavlja i drugi portal, Vijesti:

- Nogometnom spektaklu bili dorasli samo crnogorski navijači, koji su aplauzom pozdravljali hrvatsku himnu, aplaudirali velikanima Modriću i Perišiću... A s juga, gdje su bili smješteni hrvatski navijači, još na početku čuli su se sramni povici ‘Ubij Srbina‘, ‘Za dom spremni‘, ‘Ustaški se barjak vije‘... Definitivno, bruka hrvatskih navijača u Podgorici.

Na kraju, najbitnije je da je utakmica visokog rizika prošla bez većih incidenata i sukoba. U svakom slučaju, HNS može očekivati kaznu od FIFA.e zbog ponašanja hrvatskih navijača u Podgorici.

Ključne riječi
Crna Gora hrvatska nogometna reprezentacija hrvatski navijači

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Krupe
Krupe
09:48 18.11.2025.

Torcidin transparent je nadmašio sve pa i vas koji ga skrivate. Nema oprosta!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja