Crnogorci šokirani ponašanjem hrvatskih navijača: 'Gostujući huligani su se obrukali'

Hrvatska je u Podgorici svladala domaću Crnu Goru s 3:2 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvesntvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta. Nije dobro počela utakmica po vatrene budući da je Crna Gora nakon 17 minuta imala dva pogotka prednosti zahvaljujući Osmajiću i Krstoviću, no preokret Hrvatskoj donijeli su Perišić (37., 11-m), Jakić (72.) i Vlašić (87.)
Tijekom i uoči utakmice bilo je dosta problema s ponašanjem navijača s obje strane. Dan uoči utakmice, skupina hrvatskih navijača je u Cetinju napadnuta od grupe huligana koji su im palicama razbili prozore na automobilu i otkinuli retrovizore. S druge strane, hrvatski navijači na tribinama razvili su vulgaran transparent i zgrozili pjevanjem i skandiranjem.Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru
Crnogorski mediji dan nakon utakmice ističu skandale na tribinama pa tako portal Pobjeda piše kako su hrvatski 'navijači' "bacili sjenu na spektakl". Dalje u tekstu pišu:
- Prije nego što je Nikola Krstović zabio gol, dio hrvatskih pristalica skandirao je ‘Ubij Srbina‘, što je izazvalo zvižduke s ostalih dijelova tribina. Užasni povici odmah su utihnuli jer je stadion ‘eksplodirao‘ zbog majstorije Krstovića. Gostujući huligani su se obrukali pjevanjem ustaških pjesama i pokliča, a odgovor sa suprotne tribine bio je originalan: ‘Ustaše i četnici, zajedno ste bježali‘, pjevao je Sjever, što je prihvatio i Zapad.
U sličnom tonu nastavlja i drugi portal, Vijesti:
- Nogometnom spektaklu bili dorasli samo crnogorski navijači, koji su aplauzom pozdravljali hrvatsku himnu, aplaudirali velikanima Modriću i Perišiću... A s juga, gdje su bili smješteni hrvatski navijači, još na početku čuli su se sramni povici ‘Ubij Srbina‘, ‘Za dom spremni‘, ‘Ustaški se barjak vije‘... Definitivno, bruka hrvatskih navijača u Podgorici.
Na kraju, najbitnije je da je utakmica visokog rizika prošla bez većih incidenata i sukoba. U svakom slučaju, HNS može očekivati kaznu od FIFA.e zbog ponašanja hrvatskih navijača u Podgorici.
Torcidin transparent je nadmašio sve pa i vas koji ga skrivate. Nema oprosta!!!