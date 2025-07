Cristiano Ronaldo zgrozio je sve, nije došao na pogreb Dioga Jote! Evo gdje je bio

Nogometni svijet okupio se u subotu u portugalskom gradiću Gondomaru, nedaleko od Porta, kako bi se oprostio od tragično preminulog napadača Liverpoola Dioga Jote i njegovog brata Andréa Silve. U crkvi Igreja Matriz de Gondomar vladala je teška i tužna atmosfera, a sućut obitelji došli su izraziti brojni Jotini suigrači i prijatelji. Delegacija Liverpoola predvođena trenerom Arneom Slotom te zvijezdama poput Virgila van Dijka i Andyja Robertsona, stajala je rame uz rame s portugalskim reprezentativcima Brunom Fernandesom, Bernardom Silvom i Rúbenom Nevesom. Neves, koji je s Jotom dijelio svlačionicu u Wolvesima i reprezentaciji, bio je i jedan od onih koji su nosili lijes, a na pogreb je doletio čak iz Sjedinjenih Američkih Država. Prizori tuge i zajedništva obišli su svijet, no svima je u oči upao izostanak jedne osobe – kapetana reprezentacije, Cristiana Ronalda.

Njegova odsutnost s bdjenja u petak i mise zadušnice u subotu ujutro izazvala je nevjericu i pokrenula lavinu komentara u Portugalu. Kao kapetan momčadi i igrač koji je s Jotom dijelio teren u dresu reprezentacije 32 puta, te s njim osvojio Ligu nacija, od Ronalda se očekivalo da će biti uz svoje suigrače u ovim teškim trenucima. Umjesto toga, njegovo mjesto u crkvi ostalo je prazno, što je potaknulo brojna pitanja i kritike na njegov račun, zasjenivši na trenutke i sam tužni povod okupljanja. Cijela situacija postala je glavna tema u portugalskim sportskim medijima, koji su pokušavali pronaći razlog zašto najveća zvijezda nije odala počast svom preminulom kolegi.

FOTO Posljednji ispraćaj tragično poginulog Jote. Nogometni svijet u suzama

FOTO Posljednji ispraćaj tragično poginulog Jote. Nogometni svijet u suzama

Ubrzo se pojavilo i objašnjenje koje su prenijeli britanski mediji. Prema pisanju The Mirrora, Ronaldo je odlučio ostati po strani jer je bio svjestan da bi njegova pojava u malenom Gondomaru izazvala golemu medijsku pozornost i potencijalno zasjenila sam ispraćaj. Navodno je bio zabrinut da bi fokus javnosti, umjesto na oproštaj od Jote i njegovog brata, bio preusmjeren na njega, što je pod svaku cijenu želio izbjeći. Izvor blizak igraču tvrdio je da se Ronaldo posljednjih dana povukao u krug obitelji i držao se podalje od očiju javnosti, upravo iz poštovanja prema obitelji Jota i težini situacije. Njegova namjera, prema tim navodima, bila je plemenita – osigurati da oproštaj protekne dostojanstveno i mirno.

Međutim, ta priča o povučenosti i izbjegavanju pažnje ubrzo je dobila potpuno drugačiji kontekst. Dok su njegovi suigrači tugovali u Gondomaru, ugledni list s Mallorce, Ultima Hora, objavio je vijest da Cristiano Ronaldo ljetni odmor provodi upravo na tom španjolskom otoku. Prema njihovim izvještajima, nogometaš je viđen na svojoj luksuznoj jahti Azimut Grande, vrijednoj oko 5,5 milijuna eura, u blizini mondenih ljetovališta Illetes i Andratx. Ova informacija izazvala je pravi šok u Portugalu i bacila sjenu na službeno objašnjenje njegova izostanka, sugerirajući da kapetan nije bio u obiteljskoj izolaciji, već na odmoru dok se nogometni svijet opraštao od njegovog kolege.

Portugalski sportski novinari i komentatori nisu skrivali svoje razočaranje. "On je kapetan portugalske reprezentacije. Mnogi su očekivali da će doći. Ako ne dođe, mora objasniti razlog. On ima tu odgovornost", izjavio je novinar Antonio Ribeiro Cristovao. Njegov kolega Luis Cristovao Ronaldov je izostanak nazvao "neshvatljivim", dodajući da će se "svako opravdanje činiti nedostatnim". Kritike su se prelile i na društvene mreže, gdje su navijači izražavali svoje nezadovoljstvo. "To što Cristiano Ronaldo nije prekinuo svoj odmor da se pojavi na sprovodu je nedopustivo, kao prijatelju i kao kapetanu Portugala. Nije sve u porukama na društvenim mrežama", glasio je jedan od komentara.

Španjolci objavili šokantne vijesti: Poginula je velika zvijezda (28) europskog giganta! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u Ronaldovu obranu, smatrajući da bi njegov dolazak doista stvorio cirkus. "Ljudi ne shvaćaju što Cristiano Ronaldo znači za mjesto poput Gondomara. Njegovim dolaskom sprovod bi se pretvorio u lov na autograme i fotografije", napisao je jedan korisnik društvene mreže X. Sam Ronaldo se nakon tragične vijesti oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama. "Nema smisla. Tek smo bili zajedno u reprezentaciji, tek si se oženio. Tvojoj obitelji, ženi i djeci šaljem sućut i želim im svu snagu svijeta. Znam da ćeš uvijek biti s njima. Počivajte u miru, Diogo i André. Svima ćete nam nedostajati", napisao je Ronaldo.

Diogo Jota i njegov brat André Silva poginuli su u stravičnoj prometnoj nesreći u Španjolskoj kada je njihov Lamborghini Huracan sletio s ceste i zapalio se. Diogo se tek prošlog mjeseca oženio za svoju dugogodišnju partnericu Rute Cardoso, s kojom ima troje djece. Portugalski nogometni savez oprostio se od braće priopćenjem u kojem je njihovu smrt nazvao "nepopravljivim gubitkom za portugalski nogomet", obećavši da će učiniti sve kako bi svakoga dana častili njihovo nasljeđe. I dok se svijet sporta i dalje oporavlja od šoka, rasprava o potezu kapetana Cristiana Ronalda sigurno će se još dugo nastaviti.