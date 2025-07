VIDEO Vozač snimio mjesto gdje je poginuo Jota! Stravični prizori lede krv u žilama

Nogometni svijet potresen je tragičnom pogibijom Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve, koji su izgubili život u stravičnoj prometnoj nesreći u četvrtak u Španjolskoj, nedaleko od Zamore, na sjeverozapadu zemlje. Nesreća se dogodila na autocesti A-52, u općini Cernadila, oko 65 kilometara od San Salvadora de Palazuelo.

Prema prvim informacijama, braća su pri velikoj brzini krenula u pretjecanje kada je na njihovom Lamborghiniju pukla stražnja guma. Vozilo je izletjelo s ceste i udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega se zapalilo. Jota nije uspio zadržati kontrolu nad vozilom, a požar je izbio gotovo odmah. Nažalost, ni on ni njegov brat nisu uspjeli izaći iz automobila.

Snimka koja se pojavila na društvenim mrežama, a koju je zabilježio vozač kamiona koji je naišao na mjesto nesreće, prikazuje kako automobil gori dok su dijelovi vozila razbacani uz cestu. Požar se proširio i na obližnje raslinje, a hitne službe koje su brzo stigle na teren nisu uspjele spasiti braću. Vozilo je gotovo potpuno uništeno, a tragovi paljevine jasno su vidljivi na fotografijama koje su također objavljene u javnosti.

