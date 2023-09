Cristiano Ronaldo tuži Juventus, nisu mu isplatili 19,9 milijuna eura plaća

INTERVJU ZA MARCU

Boban oštro prema Collini: Ne razumijem ga, mora svoj ego staviti na stranu

- Ne razumijem kako je to nekome moglo pasti na pamet, šokirao sam se kad sam to vidio na Svjetskom prvenstvu. Mi kao Uefa to nećemo podržati u našim natjecanjima, to je nenogometna odluka - istaknuo je bivši kapetan 'vatrenih'