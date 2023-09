Boban oštro prema Collini: Ne razumijem ga, mora svoj ego staviti na stranu

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i glavni operativac Uefe za nogometna pitanja Zvonimir Boban je u velikom intervjuu za španjolsku Marcu izrazio nezadovoljstvo nekim trendovima u nogometu, a prozvao je i Pierluigija Collinu, člana Uefine komisije sudaca te predjednika Fifine komisije sudaca.

Bobanu se ne sviđaju dugačke sudačke nadoknade, što je trend koji je uhvatio maha na Svjetskom prvenstvu u Kataru te se značajnije primjenjuje od ove sezone, pogotovo u engleskoj Premier ligi.

- Previše se igra. Kalendar je sulud. Svi se slažu da ima previše utakmica, igrači su jako umorni zbog tog ritma, a mi im još dodamo minute u periodu utakmice koji je ionako za njih najteži. Zadnjih pola sata je uvijek najteže. Mogli bismo igrati 100 utakmica u 100 dana kad bi trajale po sat vremena. U Ligi prvaka ima efektivno 62 minute igre po utakmici u prosjeku. Ali nikog nije briga. Mijenjaju se pravila bez da se priča s igračima, savezima, Uefom. Nogomet ne pripada Collini, Fifi ili Uefi, ne pripada ni meni ni vama, pripada svima koji ga vole - istaknuo je Boban.

Šokiran je i naumom Colline i njegovih pomoćnika da se nogometašima zabrani proslava golova.

- Ne razumijem kako je to nekome moglo pasti na pamet, šokirao sam se kad sam to vidio na Svjetskom prvenstvu. Mi kao UEFA to nećemo podržati u našim natjecanjima, to je nenogometna odluka. Poznajem Collinu 30 godina i jako dugo smo dobro surađivali. Jedan je od najvećih sudaca u povijesti nogometa i to nitko ne može osporiti, ali mora svoj ego staviti u stranu ako želi dobro nogometu - oštar je bio Hrvat koji je na jednom od čelnih mjesta u Uefi.

Nije presretan odlaskom brojnih zvijezda u Saudijsku Arabiju za ogroman novac, trend kojem nisu odoljela neka od najvećih nogometnih imena svijeta poput Cristiana Ronalda, Neymara i Karima Benzeme.

- Meni se to ne sviđa, iako i oni imaju pravo razvijati svoj nogomet. Mi Europljani volimo nogomet, a logično je da ga i oni vole. No, iskreno, ne vidim svijetlu budućnost. Lijepo je da vole nogomet, ali nikad neće biti ništa slično europskom nogometu, povijest se ne može kupiti - zaključio je Boban