'Dinamo? Jedna te ista priča vrti se cijelo vrijeme. I u moje doba se ozbiljno investiralo...'

Nakon prve sezone u kojoj je spašavao klub do zadnjeg trenutka, preko ulaska u doigravanje za prvaka, Željko Kopić je u zadnje dvije godine pomaknuo standarde u bukureštanskom Dinamu.

- Ove sezone smo dobro krenuli. Cilj je također plasman u doigravanje, odnosno, mjesto u europskim natjecanjima. Trenutačno smo na trećoj poziciji. Situacija je, za sada, dobra. Prvak prošle sezone u Rumunjskoj bio je FCSB, bivša Steaua. Lani su u Europi igrali jako dobro. Vidjet ćemo što su u stanju napraviti protiv Dinama u Europskoj ligi. Ove sezone nisu dobro ušli u domaće prvenstvo i još se traže - počeo je Kopić.

Kakva je situacija u vašem klubu i na što ste fokusirani?

- Napravili smo dobar posao u prijelaznom roku, s dosta izlaznih i ulaznih transfera. Trebalo nam je malo vremena da sve to posložimo. Momčad je dobra, stabilna. U zadnjih smo pet kola, po broju osvojenih bodova, prvi na ljestvici. Imamo snažnu podršku navijača, osjeća se da klub raste. To je klub s ogromnom tradicijom i povijesti. Sada svi napokon osjećaju da se događa nešto dobro oko kluba.

Koliko je vaš Dinamo financijski moćan?

- Financije su stabilne. Ove smo sezone platili nekoliko odšteta. Ove sezone smo platili nekoliko mlađih igrača. Sve je u skladu s rastom kluba. Plan je svake sezone povećavati budžet. Strategija je ulagati u mlade igrače koji imaju prodajni potencijal...

Imate li snagu za vrh ljestvice?

- Ne, još nismo zreli za naslov prvaka. Prvenstveni cilj nam je ući među prvih šest momčadi i potući se za Europu.

Koliko se generalno novca troši u Rumunjskoj na nogomet i što je glavni njihov razvojni fokus?

- Uspoređujemo li Hrvatsku i Rumunjsku, osnovna je razlika u stadionima. Craiova, koja je nedavno izbacila Sarajevo, igrat će u Konferencijsku ligu na odličnom stadionu, mi igramo na Nacionalnoj Areni, u Constanti je novi stadion, u Temišvaru, a još je odobrena izgradnja nekoliko novih. Dakle, ogromne su investicije u infrastrukturu.

Kakvi su budžeti klubova u Rumunjskoj?

- Najmoćniji su FCSB, Craiova isto može platiti ozbiljne iznose, tu je Cluj, Rapid Bukurešt...

Koje su to financijske relacije, odnosno, mogu li ti klubovi platiti nekoliko milijuna odštete za nekog igrača kao što to može Dinamo, primjerice, za Belju?

- Ne mogu. Dinamo je razina iznad, ali sve ostalo je tu negdje. Teoretski, FCSB bi mogao platiti, ali ne ide u tako velike transfere.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U Rumunjskoj je očiti trend nogometnog rasta, no što ih najviše muči?

- Najviše pričaju o problemu igrača koji iz akademija ulaze u seniorski nogomet. U mlađim su dobnim kategorijama iznimno talentirani, ostvaruju dobre rezultate, no u seniorskoj razini dolazi do problema. Nema dovoljno kvalitetnih igrača i dolazi im veliki broj stranaca i tu onda malo trpi i reprezentacija. O tome se najviše razgovara.

Čini se da ih, između ostaloga, muče iste stvari kao i nas u Hrvatskoj?

- Da. Sve je identično. Kod njih je ta adaptacija na seniorski nogomet jako zahtjevna jer je rumunjska liga jako kompetitivna, nemaju strpljenja, klubovi su privatno vlasništvo i traže se rezultati. U Rumunjskoj je pravilo da na terenu morate imati jednog rumunjskog nogometaša. Na sve načine pokušavaju otvoriti priliku mladim igračima. No, to ne ide lako. Slično kao i u Hrvatskoj. Tu se uvijek vraćamo na B momčadi koje su jako bitne u razvojnom putu. Važno je da te momčadi igraju što veću razinu natjecanja. Nešto kao, primjerice, u Belgiji gdje postoji liga do 23 godine, momčadi ne ispadaju iz natjecanja. To je jako dobar koncept.

Kopić stalno prati zbivanja u hrvatskom nogometu...

- Normalno. Nemam baš previše priliku gledati sve utakmice, no imam uvid u rezultate, događanja i promjene.

Što vam sugeriraju rezultati naših klubova u Europi ove sezone?

- Rijeci je protiv Ludogoreca nedostajalo i malo sreće. PAOK je kvalitetnija momčad i sve naše momčadi imaju problem gostovanja dolje. Rijeka može ravnopravno igrati sa svim suparnicima u Konferencijskoj ligi. Ovo je realan pokazatelj snage naših momčadi.

Kako ste protumačili otkaz Radomiru Đaloviću?

- Možemo ulaziti u različite analize, no Đalović je napravio iskorak. Isto tako, očito je da ove sezone nisu ušli u sezonu na najbolji način. Rezultat nije na razini očekivanja. Čitao sam da je Đalović inzistirao na nekim pojačanjima. Uvijek je odluka na ljudima koji vode klub. U našem poslu te ništa ne može previše iznenaditi. Nitko mu ne može oduzeti sve što je napravio za Rijeku i zaslužuje respekt.

Kako gledate na ono što Hajduk želi napraviti pod Garcijom, priča se opet o nekoj novoj epizodi?

- Nakon još jedne promašene sezone, potpuni fokus je na domaćem prvenstvu. Garcia je potpuno drugačiji profil od Gennara Gattusa. On jako puno radi na organizaciji, kretnjama, progresivnom posjedu... Takvim trenerima treba dati vremena da implementiraju svoju igru. Treba strpljenje i vidjet će se koliko je igrački kadar kvalitetan. Do poraza protiv Varaždina, to je izgledalo dobro. Trebat će im vremena...

A mogu li se ispuniti ti preduvjeti u Hajduku?

- Zadnjih nekoliko sezona, do pred zadnju četvrtinu prvenstva, Hajduk je bio dobar. Jako puno ovisi o Marku Livaji i nizu drugih faktora. Teško mi je kazati kakva će priča biti ove godine. Bilo je dosta promjena, stigle su nove rotacije i ideje igre. Vjerujem da će Garcia, tim svojim načinom, dobiti određeno vrijeme. No, rezultat će odlučiti o svemu.

Možete li povući paralelu između ovog novog Dinama i Hajduka s Garcijinim impulsom?

- Dinamo trenutačno ima veću kvalitetu i ozbiljnu širinu kadra. Složena je momčad s potpuno novom energijom i dovoljnim brojem igrača na svim pozicijama kako bi se moglo kvalitetno igrati u sva tri natjecanja. Trener Mario Kovačević ima dobro izbalansiran roster. Imali su neke oscilacije, no to je normalan proces i tijek izgradnje momčadi. Isto treba vremena, no u prijelaznom su roku odradili dobar posao.

Kada analiziramo projekt Zvonimira Bobana, gdje je njegova najveća vrijednost i potencijal, gledano i za budućnost našeg nogometa?

- Zvonimir Boban posjeduje sve neophodne reference za ulogu koju ima. Svi znamo što on predstavlja za Dinamo. Od početka je zauzeo jasan stav s jasnom vizijom i zna kako njegov Dinamo treba izgledati. Mislim da može biti zadovoljan sa svim što se u Dinamu događa. Pričamo li o širem kontekstu, povratku navijača i drugačijoj energiji, puno je toga pozitivnog. Igrači za koje su plaćene odštete, u godinama su kada imaju prodajni potencijal. S dobrim rezultatom, klub može opet zaraditi. Gledajući strateški, u tom je smislu odrađeno puno toga dobroga.

U Dinamu ste bili na funkciji šefa omladinske škole. Sada se njome upravlja po španjolskom principu Alberta Capellasa. Neće biti baš tako lagano implementirati neke Barcelonine ideje. Koliko će vremena trebati da se stvari dignu na višu razinu?

- U Dinamovoj nogometnoj školi zadnjih je godina napravljeno jako puno promjena. Kada sam ja bio šef škole, stav je bio da ona nije na dovoljno dobroj razini. Napravljen je četverogodišnji plan sa svim modernim metodologijama. U moje doba napravljene su ozbiljne investicije u okviru Dinamovih mogućnosti. Pričamo li o zadnjem turniru Mladena Ramljaka kojeg je Dinamo osvojio u jakoj konkurenciji, jasno vam je da je ta generacija igrača 2007. godišta izuzetno perspektivna. I u moje doba je ona tako procijenjena. Uvijek se provlače priče da puno toga nije dobro. No, jako je puno stvari koje su dobre. ta generacija 2007. godišta je proces od sedam-osam godina kako bi oni bili pravi izlazni projekt. Sve mlađe generacije imaju jako puno potencijala. Najveći je problem adaptacija na seniorski nogomet.

Tu dolazimo do ključne stvari, jako malo igrača se iz Dinamove omladinske škole zadnjih godina nametnulo u prvoj momčadi...

- To je ona priča koja se provlači cijelo vrijeme. Rezultatska ljestvica postavljena je visoko. Hajduk i Rijeka su postali konkurentniji u svakom smislu. Ali u težnji za postizanjem europskih iskoraka, jako je teško uskladiti afirmaciju mladih igrača. Jako je puno igrača iz Dinamove škole otišlo nekim zaobilaznim putem i opet dolaze na radar kluba iz Maksimira. Svi ti igrači prepoznati su kao kvaliteta, no teško je bez te adaptacije na zahtjeve modernog seniorskog nogometa na razini na kojoj je Dinamo. Jako je teško ići s mladim igračima koji iza sebe nemaju pravi podražaj od najmanje sezonu-dvije u seniorskom nogometu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zašto naši nogometaši sporije sazrijevaju, je li tu problem principa selekcije, metodologije treninga ili nečeg trećeg?

- Imate one koji su akceleranti koji su odmah spremni za neke više razine, odnosno, decelerante kojima treba više vremena. Sazrijevanje igrača mora biti, ne samo fizičko, nego i mentalno. Imate različite primjere. Svi ti igrači imaju kvalitetu, samo je pitanje koliko im vremena treba sa se nametnu...

Mogu li se ti procesi ubrzati?

- Uvijek možete staviti fokus na jednog, kao što je sada slučaj bio na Martina Baturinu. Je li se mogao staviti fokus na još nekoga, to je drugo pitanje. To je stvar vizije kluba i načina upravljanja njihovom karijerom.

Ali mislim da nije poanta u najtalentiranijima, lako za Baturinu za kojeg je bilo jasno kako će ostvariti transfer od dvadesetak milijuna eura. Poanta je probuditi potencijal u onima koje ne možete tek tako detektirati golim okom, a eksplodiraju s 23 ili 24 godine.

- To je jako teško. Od 25 igrača u jednoj Dinamovoj generaciji, svi imaju kvalitetu i potencijal. Ne možeš ih do 23 godine ostaviti u sustavu kluba. Svi smo znali da su Rozić, Barišić, Crnac, Šaranić, Baturina, Brekalo... vrhunski potencijali. Teško ih je, nakon završetka juniorskog staža, kontrolirati u klubu da bi se vidjelo kojim će smjerom njih razvoj.

Zato se napravi strategija, druge momčadi, preispitaju se principi i metodologija rada....?

- Jako su važne te druge momčadi kroz koje bi se dobilo vremena da se te igrače procijeni i osjeti kako će se brzo razvijati u seniorskom nogometu.

I još da nam se procesi ubrzaju, onda možemo očekivati da nam liga naraste?

- Što znači ubrzati procese? Ne možete forsirati dijete koje nije zrelo, niti ga preopteretiti. Dinamove mlade selekcije imaju već jako puno utakmica u svojim natjecanjima - kaže Kopić.

Pod 'ubrzati proces' mislim na to da bi Dinamo ili Hajduk u svojim prvim momčadima morali svake godine imati barem jednog ili dvojicu igrača iz svog sustava koji ozbiljno konkuriraju za udarnu postavu i projekti su kluba...

- To je stvar strategije svakog kluba - zaključio je Kopić.