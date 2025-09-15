'Dinamo ulazi u krizu! Kovačević će imati velikih problema, na Maksimiru nemaju vremena'

U novom izdanju Stative, podcasta Večernjeg lista posvećenom nogometu, gostovao je Stjepan Tomas. Nekadašnji vatreni stigao nam je u studio kako bi prokomentirao najnovija događanja u HNL-u. Šesto prvenstveno kolo obilježeno je kiksevima favorita. Dinamo je poražen na Maksimiru od Gorice, Hajduk je izgubio u Varaždinu, a Rijeka je pred svojim navijačima na Rujevici odigrala 1:1 s Lokomotivom.

- Iznenadio me Dinamo. Što reći? Nisam mogao ni sanjati da će Gorica doći i uzeti tri boda u Maksimiru. Rosteri Dinama i Gorice su neusporedivi. Koliko je Dinamo uložio u pojačanja. Obično se momčadi standardiziraju nakon nekoliko kola, ali Dinamo ulazi u krizu. Kovačević? Morao je standardizirati prvih 11. Dinamo na lijevome krilu sa Stojkovićem, Vidovićem i Hoxhom još nije siguran tko je tu starter. Bennacer i Zajc kucaju na vrata u sredini. Kovačeviću nije lako, imat će velikih problema. Svi očekuju da će igrati u prvih 11, sada to treba znati "hendlati" - rekao je Tomas u uvodu.

- Nije lako kad imaš tako veliki roster od 25-26 igrača. Nije lako objasniti nekome da nešto mora odraditi samostalno. Trener se s time mora suočiti. Ima dobrih igrača, neki se još moraju adaptirati. Dinamo nema vremena. Treba pobjede, rezultat i lijepi nogomet. Treba pokazati pravo lice i u Europi - nastavio je.

Dinamo je najavljivao presing, navijači su očekivali dojmljiv nogomet, ali plavi su izgledali ispuhano.

- Možda je na to utjecao i poraz Hajduka, očekivali su laganu utakmicu s Goricom. Ali danas nema laganih utakmica, vidjeli smo i Rijeku s Lokomotivom. Velika je ovo pobjeda Gorice, stali su u bloku, taktički jako dobro, dali su i više od 100 posto mogućnosti i zasluženo dobili. Dinamo je bio bez energije i želje. Uzeli su jedan od šest bodova u zadnje dvije utakmice, a sada dolazi Hajduk...

Sada Dinamo čeka okršaj na Poljudu s Hajdukom:

- Bitna utakmica u užarenoj atmosferi. I jedni i drugi se moraju vaditi. Neće biti lako, Dinamo očekuje i europska utakmica. Ne može se dogoditi da Dinamo izgubi pa da ne bude stani-pani s Fenerbahčeom. Ovo je bila dobra opomena Dinamu, shvatit će i oni da ne mogu ovako nastaviti dalje.

Hajduk? I Splićani su kiksali u ovome kolu.

- Očekivao sam bolji Hajduk, ali ušli su isto tako jako loše u utakmicu. U početku su gubili 2:0. Garcia? Još se traži. Došlo je puno novih igrača, još nije sproveo ideju i viziju iz Istre. Ne znam koliko mu još treba vremena, imao ga je dosta. Očigledno da nešto ne valja kada se Livaja spušta po loptu... Ima tu puno nelogičnosti. Bila je stanka za reprezentacije, možda je Garcia vjerovao onima koji su ostali trenirati u Hajduku. Pajaziti je igrao dobro do sada. Almena? Prva utakmica u prvih 11, jako riskantno. Bamba je igrao dobro. Ali to je odluka trenera, on za to odgovara...

Tko je u prednosti za derbi?

- Obje momčadi dolaze poslije poraza. Bit će tvrdo, agresivno, puno prekida. Neće biti puno golova, odlučivat će nijanse. Hajduk će imati veliku potporu navijača, ali to može biti i dvosjekli mač. Dao bih prognozu od 60-40 za DInamio. Plavi imaju bolju momčad, doveli su jako dobre igrače i nemaju premca u HNL-u s obzirom na individualnu kvalitetu. Ali to nije garancija. Nećeš ni s njima dobiti svaku utakmicu.