Courtois otkrio detalje neobične izmjene: 'Htio sam ostati, ali trener odlučuje'

Belgijski vratar Thibaut Courtois nakon četvrtfinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva protiv Španjolske, koji je njegova reprezentacija izgubila rezultatom 2-1, objasnio je situaciju koja je privukla dosta pažnje – njegovu izmjenu u 71. minuti susreta.

Courtois je utakmicu napustio nakon razgovora s izbornikom Garcijom, što je mnoge iznenadilo s obzirom na to da belgijska reprezentacija do tog trenutka nije primila pogodak, a iskusni vratar bio je jedan od najzaslužnijih što je Španjolska teško dolazila do prilika.

Ipak, Courtois je pojasnio da izmjena nije bila njegova odluka, već procjena stručnog stožera nakon problema koji su se pojavili tijekom utakmice.

"Radilo se o pauzi za osvježenje. Htio sam nastaviti, ali istina je da nisam mogao ispucavati loptu 80 metara. Izbornik je rekao: 'Ako nisi na sto posto, zamijenit ću te' i to je to. Odluka je bila njegova", rekao je Courtois.

Belgijski vratar priznao je da je želio ostati još nekoliko minuta na travnjaku kako bi vidio kako će se situacija razvijati.

"Rekao je da još nisam potpuno spreman i da ne mogu igrati duge lopte, ali ja sam želio nastaviti. Htio sam odigrati još barem pet minuta, vidjeti kako će se utakmica razvijati. Ako ne bih morao često igrati duge lopte, mislio sam da bih mogao nastaviti", objasnio je.

Unatoč želji da ostane među vratnicama, Courtois nije imao zamjerke na odluku izbornika.

"Na kraju trener donosi odluke i tu nema nikakvog problema. Momčad je uvijek na prvom mjestu. Ako trener želi imati igrača koji je potpuno spreman, onda je to sasvim u redu", poručio je belgijski reprezentativac.

Courtoisova izmjena izazvala je brojne reakcije jer je do tada bio jedan od najboljih pojedinaca Belgije. Španjolska je teško pronalazila način kako ga svladati, što je priznao i španjolski novinar.

"Izvana je to teško objasniti. Mi smo gotovo bili zahvalni zbog toga jer nam je bilo užasno teško postići ti pogodak", rekao je u razgovoru s Courtoisom.

🚨🇧🇪 BELGICA | Courtois mandó al frente al DT Rudi García:



"Yo estaba para seguir en la cancha, pero el DT me sacó sin consultarme".pic.twitter.com/FP6abQwA9i — Ale Bertini (@abertini1) July 11, 2026

Belgijski vratar tako je potvrdio da nije bilo nikakvog sukoba niti problema između njega i izbornika, već isključivo odluka donesena iz zdravstvenih i taktičkih razloga.