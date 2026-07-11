Finale još nije odigrano, a FIFA već prodaje njegov najneobičniji suvenir

Uoči završnice Svjetskog prvenstva FIFA je navijačima pripremila nesvakidašnji kolekcionarski predmet. Naime, u prodaji su se pojavili originalni dijelovi travnjaka s finalne utakmice koja će se 19. srpnja igrati na stadionu MetLife u New Jerseyju, a za jedan takav suvenir potrebno je izdvojiti 450 dolara.

Prema informacijama objavljenima u službenoj FIFA-inoj trgovini, svaki komad dolazi u prozirnom akrilnom kućištu, a navedene su dimenzije 17,5 x 17,5 x 17,5. Ipak, nije pojašnjeno radi li se o centimetrima, milimetrima ili inčima, pa su se među navijačima pojavila brojna pitanja na koja FIFA zasad nije ponudila odgovor.

U opisu proizvoda navodi se:

"Posjedujte autentičan dio nogometne povijesti uz originalni komad travnjaka sa Svjetskog prvenstva 2026., trajno sačuvan u vrhunskom akrilu s USB uspomenom."

Svaki primjerak sadržavat će autentični dio podloge s finala, a uz njega će kupci dobiti i USB memoriju s materijalom koji potvrđuje podrijetlo i autentičnost suvenira.

Isporuke neće krenuti prije završetka finalnog susreta, a proizvod će biti dostupan samo kupcima iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država.

Istovremeno, FIFA je pustila u prodaju i ulaznice za finale, čije cijene dosežu gotovo 33 tisuće dolara. Oni koji žele dodatni komfor mogu posegnuti za hospitality paketima, koji uključuju hranu, piće i posebne pogodnosti, a njihova cijena ide i do 34.500 dolara.

Zanimljivo je da se upravo travnjak na stadionu MetLife tijekom prvenstva često nalazio u središtu rasprava. Brojni igrači i treneri javno su kritizirali kvalitetu podloge, budući da je na stadionu, koji je dom NFL klubova New York Giantsa i New York Jetsa, za potrebe Svjetskog prvenstva postavljena privremena prirodna trava umjesto uobičajene umjetne podloge.