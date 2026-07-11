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POTVRDIO PRIČU

Donald Trump iznenada pozvao engleskog nogometaša: 'Bilo je to prilično nadrealno iskustvo'

Američki predsjednik Donald Trump na summitu čelnika država i vlada članica NATO-a u Ankari
Foto: BENOIT DOPPAGNE/BELGA
1/6
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 09:58

"Bilo je to prilično nadrealno iskustvo – upoznati ga i, naravno, igrati golf s njim. Igra mu je prilično dobra, iskreno", dodao je Kane. "Nadam se da ću i ja igrati tako dobro kad budem njegovih godina. Dakle, da, jedinstveno iskustvo i bio sam zahvalan što me pozvao na igru."

Kapetan engleske reprezentacije Harry Kane potvrdio je da je jednom igrao golf s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, opisavši to iskustvo kao "nadrealno" i pohvalivši predsjednikovu igru.

Trump je ranije ovog tjedna rekao novinarima da je igrao golf s Kaneom, nazvavši engleskog napadača sjajnim igračem i dobrim golferom.

Govoreći u petak, uoči četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva protiv Norveške, Kane je potvrdio da se ta partija golfa odigrala u Palm Beachu na Floridi prije otprilike 18 mjeseci.

"Igrao sam sasvim solidno, iskreno govoreći", rekao je Kane novinarima u Miamiju. "Pozvao me da igram kad sam boravio u Palm Beachu. Pa da, kad te predsjednik negdje pozove..."

"Bilo je to prilično nadrealno iskustvo – upoznati ga i, naravno, igrati golf s njim. Igra mu je prilično dobra, iskreno", dodao je Kane. "Nadam se da ću i ja igrati tako dobro kad budem njegovih godina. Dakle, da, jedinstveno iskustvo i bio sam zahvalan što me pozvao na igru."

Trump je pohvalio napadača minhenskog Bayerna na svojoj platformi Truth Social nakon pobjede Engleske od 3-2 nad Meksikom u osmini finala, napisavši: "Harry Kane iz Engleske je SJAJAN igrač!!!"

Sljedećeg dana Trump je otkrio da su njih dvojica zajedno igrali golf.

"Mislim da je Kane sjajan igrač", rekao je Trump. "Igrao sam golf s njim i jako mi se sviđa. Dobar je golfer. Zaista je sjajan."

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Ključne riječi
Harry Kane Donald Trump

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