Norveški navijač na SP-u: Neću veslati, to je jako glupo i iritantno.

Jedan norveški navijač postao je hit na Svjetskom prvenstvu u nogometu zbog neobičnog prosvjeda protiv jedne od najpoznatijih navijačkih tradicija svoje reprezentacije.

Emil Lappen privukao je pozornost gledatelja jer je nakon utakmica ostajao jedini u publici koji nije sudjelovao u popularnom vikinškom veslanju, sinkroniziranom pokretu kojim norveški navijači oponašaju veslanje vikinškog broda uz ritmičke povike.

Njegovo ponašanje primijetili su i komentatori norveške televizije, a Lappen je nakon toga gostovao u programu kako bi objasnio zašto odbija sudjelovati u proslavi koja je postala zaštitni znak norveških navijača.

- Prije svega, mislim da je to jako glupo i iritantno. Kopira puno toga što su Islanđani napravili sa svojim "Thunderclapom", a povijesno je potpuno netočno - rekao je Lappen.

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Objasnio je kako smatra da se tradicija temelji na pogrešnoj predodžbi o Vikinzima.

- Vikinzi nisu veslali. Plovili su preko Atlantika! U pjesmi koju su objavili kada je sve počelo pjevalo se da će "veslati preko Atlantika" i upravo me to najviše smeta. Naravno, Vikinzi su veslali uz rijeke i u određenim situacijama, ali preko Atlantika su plovili - dodao je.

Unatoč tome što se većina norveških navijača s velikim entuzijazmom uključuje u koreografiju, Lappen poručuje da neće promijeniti mišljenje.

- Norveška može pobjeđivati i raditi što god želi, ali ja neću veslati - zaključio je.

Inače, Norveška koju predvodi sjajni Haaland je hit ovoga prvenstva i u osmini finala je izbacila Brazil. Danas od 23 sata će se s Engleskom boriti za polufinale.