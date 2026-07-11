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IZNIO RAZLOGE

Norveški navijač na SP-u: Neću veslati, to je jako glupo i iritantno.

Emil Lappen
Foto: Printscreen
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
11.07.2026.
u 09:13

- Prije svega, mislim da je to jako glupo i iritantno. Kopira puno toga što su Islanđani napravili sa svojim "Thunderclapom", a povijesno je potpuno netočno - rekao je Lappen.

Jedan norveški navijač postao je hit na Svjetskom prvenstvu u nogometu zbog neobičnog prosvjeda protiv jedne od najpoznatijih navijačkih tradicija svoje reprezentacije.

Emil Lappen privukao je pozornost gledatelja jer je nakon utakmica ostajao jedini u publici koji nije sudjelovao u popularnom vikinškom veslanju, sinkroniziranom pokretu kojim norveški navijači oponašaju veslanje vikinškog broda uz ritmičke povike.

Njegovo ponašanje primijetili su i komentatori norveške televizije, a Lappen je nakon toga gostovao u programu kako bi objasnio zašto odbija sudjelovati u proslavi koja je postala zaštitni znak norveških navijača.

- Prije svega, mislim da je to jako glupo i iritantno. Kopira puno toga što su Islanđani napravili sa svojim "Thunderclapom", a povijesno je potpuno netočno - rekao je Lappen.

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Emil Lappen
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Objasnio je kako smatra da se tradicija temelji na pogrešnoj predodžbi o Vikinzima.

- Vikinzi nisu veslali. Plovili su preko Atlantika! U pjesmi koju su objavili kada je sve počelo pjevalo se da će "veslati preko Atlantika" i upravo me to najviše smeta. Naravno, Vikinzi su veslali uz rijeke i u određenim situacijama, ali preko Atlantika su plovili - dodao je.

Unatoč tome što se većina norveških navijača s velikim entuzijazmom uključuje u koreografiju, Lappen poručuje da neće promijeniti mišljenje.

- Norveška može pobjeđivati i raditi što god želi, ali ja neću veslati - zaključio je.

Inače, Norveška koju predvodi sjajni Haaland je hit ovoga prvenstva i u osmini finala je izbacila Brazil. Danas od 23 sata će se s Engleskom boriti za polufinale.

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Ključne riječi
SP 2026. Norveška reprezentacija

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
10:49 11.07.2026.

Sigurno neki Norveški Klasić ili Jergović

Avatar nisam_robot
nisam_robot
10:16 11.07.2026.

Da smo mi Hrvati imali svoju samotalnost mogli smo i mi izgraditi i "ikonizirati" našu povjest. Jer i mi smo plovili oceanima (a veslali smo 😄), i mi imamo svoje vojne i znanstvene uspjehe koji su za sebe izvanredni ii jedinsveni. Nažalost se povjest sa nama igrala da smo uvijek imali nekoga gospodara koji je volio čuti kako Hrvati sami po sebi pljuju i kako se ogovaraju. To je sada duoko u nama i dobar dio Hrvata u tome i najviše uživa. U pljuvanju po baš svemu što imamo makar bilo u svijetu izvanredno. Da poštujemo sebe nebi govorili da smo "Balkanci" i nebi njih imitirali nego bi njegovali našu kulturu. Snimali bi naše filmove o našim uspjesima i pobjedama i slavili našu povjest makar karikirano kako to naprimjer Islanđani i Norveżani rade.

GR
Grundl
10:05 11.07.2026.

Kakav kreten

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