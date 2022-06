Ćorluka: Bit ću iskren Livaja nije najveća zvijezda, za mene su Oršić, Livaković...

Bivši branič Hrvatske nogometne reprezentacije Vedran Ćorluka progovorio je o trenerskoj ulozi u kojoj se našao ubrzo nakon završetka nogometne karijere. Pomoćnik izbornika Zlatka Dalića iznio je svoja razmišljanja o reprezentaciji i domaćem nogometu.

- Drago mi je što je Dinamo osvojio prvenstvo, nije mi drago što nije uzeo i Kup. Volio bih uvijek da Dinamo podiže pehare. No, super je što se Hrvatska liga diže - rekao je Ćorluka u intervjuu za Sportske novosti.

- Bit ću iskren, ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda (HNL-a). Bez obzira što je odličan igrač i reprezentativac, što je donio Hajduku novu dimenziju i kvalitetu. Možda je to u Dalmaciji, ali u Zagrebu sigurno nije. Za mene kao dinamovca zvijezde su Oršić, Livaković... Moja podrška uvijek ide njima. No, to ne znači da će zato biti pozvani u reprezentaciju - rekao je Ćorluka pa nastavio o HNL-u:

- Ovakav Hajduk, kakao je sada, probudio je i u nama dinamovcima - kao što se vidjelo u Kranjčevićevoj, protiv Osijeka, u Šibeniku i na derbiju s Hajdukom u Maksimiru - novu energiju. Dinamo je imao jako veliku podršku u želji da se osvoji titula. Samo je navijače trebalo probuditi. Iako mislim da bi to moralo biti u dinamovcima od prvog kola sljedećeg prvenstva. Ne bi ih trebao poticati neki drugi klub - istaknuo je Čarli.

Na spomen stadiona u Maksimiru i kako Dinamo zaslužuje pošteni stadion, Ćorluka je odlučno rekao:

- Znam, ali dosta je već vađenja na taj stadion. Ako se u zadnja četiri kola moglo ići na svakakve stadione da bi se bodrio Dinamo, onda se to može i od početka sezone. Ljudi vole i žele gledati Dinamo i da on pobjeđuje - pa zaključio:

- Atmosferu koja je bila sada u završnici treba zadržati. Meni kao dinamovcu to je bilo jako lijepo za vidjeti.