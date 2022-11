Ćorić: Bio sam jako nervozan, ali mi je to na čudan način odgovaralo

Nakon što je svladao Roberta Bautistu Aguta sa 6-4, 7-6 (4) i donio prvi bod Hrvatskoj u četvrtfinalnom Davis Cup dvoboju sa Španjolcima u Malagi, Borna Ćorić je rekao da je jako zadovoljan svojom izvedbom.

- Mislim da sam jako dobro servirao. Nisam ovako dobro servirao od Cincinnatija. Imao sam 12 asova. Tako je lakše igrati. Mogu se opustiti na reternu. Igrao sam pametno. Znao sam kad je trebalo napadati, kad se trebalo braniti, dobro sam miksao igru. Jako sam zadovoljan kako sam igrao - rekao je Ćorić na konferenciji za medije nakon dvoboja u kojem je došao do svoje 13. pobjede u pojedinačnim dvobojima u Davis Cupu (13-9).

- Bio sam jako nervozan prije meča, ali na neki čudan način to mi je odgovaralo. Dobro sam se pripremao za Davis Cup, imao sam dobrih deset dana treninga. Kad sam nervozan, to me čini živim u meču - dodao je Ćorić koji je u pripremama za meč imao primjedbe na podlogu.

Foto: JON NAZCA/REUTERS Tennis - Copa Davis - Quarter Finals - Croatia v Spain - Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, Malaga, Spain - November 23, 2022 Croatia's Borna Coric in action during his quarter final match against Spain's Roberto Bautista-Agut REUTERS/Jon Nazca Photo: JON NAZCA/REUTERS

- Na treningu mi se nije sviđala podloga. Činila mi se prebrza, odskok lopte prenizak, što mi nije odgovaralo. No, dobro sam igrao danas pa ne znam što je u pitanju.

Ćorića nije bilo u sastavu Hrvatske koja je prošle godine u Madridu došla do finala i izgubila od Rusije, jer se oporavljao od operativnog zahvata na desnom ramenu. Vratio se nakon godine dana izbivanja i ponovno doveo svoju igru na vrhunsku razinu, unatoč boli koja je još uvijek prisutna.

- Nisam bez boli, ali sam to znao. Najvažnije je da se ozljeda ne pogoršava igrom, samo se moram naučiti nositi s tom boli. Ima boljih i lošijih dana. Kad dođu ti lošiji dani, moram ostati miran. Promijenio sam i svoj dnevni program, svaki dan radim 30 minuta vježbi samo za rame - otkrio je Ćorić.