ODUSTAJE

Conor McGregor se povlači iz utrke za predsjednika Irske, oglasio na društvenim mrežama

Conor McGregor File Photo
Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION
15.09.2025.
u 14:45
15.09.2025.
u 14:45

Irska zvijezda mješovitih borilačkih vještina (MMA) Conor McGregor objavio je u ponedjeljak da povlači svoju kandidaturu za predsjedničke izbore zakazane za listopad u njegovoj zemlji.  U dugoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama s oznakom X, izjavio je da je ovu odluku donio "nakon pažljivog razmatranja i nakon konzultacija s obitelji".Potvrdio je da "njegova predanost Irskoj tu ne staje" i kritizirao izborni zakon, koji zahtijeva podršku 20 članova Parlamenta ili četiri lokalna tijela vlasti za potvrdu kandidature.

Kontroverzni McGregor, vodeća osoba u antiimigracijskom pokretu u Irskoj, osudio je "demokratski deficit protiv volje irskog naroda", a posebno "zaboravljenih Iraca koji se osjećaju napušteno i ignorirano od strane probuđene politike trenutnog sustava".

"Sada postoji vrlo vidljiv i aktivan pokret irskih domoljuba koji se vraćaju svojim kulturnim i povijesnim korijenima i nastoje očuvati i zaštititi naš irski način života.  Ovaj val se ne može zaustaviti!" dodao je.

McGregor, nadimka "Zloglasni", Donald Trump je u ožujku primio u Bijeloj kući za Dan svetog Patrika. Sportaš je prošlog studenog osuđen u građanskoj parnici za silovanje, a također ga je na američkom saveznom građanskom sudu tužila žena koja ga optužuje za seksualni napad u Miamiju u lipnju 2023.

Irski predsjednički izbori zakazani su za 24. listopada kako bi se pronašao nasljednik Michaela Higginsa, koji je ovu uglavnom ceremonijalnu poziciju obnašao od 2011. Osim McGregora, i druge istaknute osobe izrazile su interes za tu poziciju, poput glazbenika Boba Geldofa.
