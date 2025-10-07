Naši Portali
KRŠIO PRAVILA

Conor McGregor prihvatio 18-mjesečnu suspenziju zbog dopinga: Želio se boriti u Bijeloj kući

VL
Autor
Hina
07.10.2025.
u 23:30

Bivši UFC prvak u perolakoj i lakoj kategoriji Conor McGregor prihvatio je 18-mjesečnu suspenziju zbog kršenja antidopinške politike, objavio je UFC u utorak. U izjavi na svojoj web stranici, MMA promocija je rekla da je McGregor propustio tri pokušaja testiranja antidoping službenika, koji su od njega trebali prikupi biološke uzorke 2024. godine, što je dovelo do takozvanih "propusta u dostavljanju informacija o boravištu".

"McGregor je u potpunosti surađivao s CSAD-ovom istragom, prihvatio odgovornost i pružio detaljne informacije za koje je CSAD utvrdio da su doprinijele propuštenim testovima", rekao je UFC u izjavi na svojoj web stranici.

"Uzimajući u obzir McGregorovu suradnju i okolnosti, CSAD je smanjio standardnu ​​24-mjesečnu suspenziju za tri propusta u dostavljanju informacija o boravištu za šest mjeseci. Njegovo razdoblje suepenzije započelo je 20. rujna 2024. i završit će 20. ožujka 2026."

McGregor, koji se nije borio u UFC-u otkako je slomio nogu u svojoj posljednjoj borbi protiv Dustina Poiriera u srpnju 2021., rekao je da se želi boriti na predloženom programu u Bijeloj kući u lipnju sljedeće godine.

Ključne riječi
UFC MMA Conor McGregor

