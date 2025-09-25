Claudia (23) postala predsjednica poznatog nogometnog kluba, navijači su oduševljeni

Claudia Rizzo, sa samo 23 godine, preuzela je predsjedničku funkciju u talijanskom nogometnom klubu Ternana Calcio, koji se natječe u trećoj ligi. Ovim imenovanjem ispisana je povijest talijanskog nogometa, budući da nikada prije tako mlada žena nije vodila jedan profesionalni klub. Iako je njezino imenovanje iznenadilo mnoge, pozadina priče je obiteljska. Naime, Claudia je kći poduzetnika Gianluigija Rizza, koji je klub kupio prije samo mjesec dana. Prije ulaska u nogometne vode, Claudia je uspješno vodila obiteljsku tvrtku "Oro di Sikelia", koja se bavi proizvodnjom maslinovog ulja na Siciliji. Sada je pred njom senzacionalan novi posao.

Ovim potezom, Rizzo je postala najmlađa predsjednica u povijesti, no ne i najmlađa osoba na čelu nekog kluba. Prije nje, postojali su isključivo mlađi muškarci, a rekord drži Alessandro Ruggeri, koji je 2008. godine s tek 21 godinom postao predsjednik Atalante iz Bergama. Na svojoj prvoj konferenciji za medije, Claudia Rizzo istaknula je kako je preuzimanje ove funkcije za nju "iznimna čast, ali i velika odgovornost", pogotovo jer je odrasla kao navijačica kluba.

"Svjesna sam odgovornosti, ali ovo je i ogromna prilika. Osjećam se sigurnije uz iskusne suradnike i uvjerena sam da će klub napredovati", izjavila je. Jedan od njezinih glavnih savjetnika bit će iskusni Massimo Ferrero (74). Kao svoj prvi cilj navela je "izgradnju čvrste veze s momčadi i gradom". Navijači su s oduševljenjem pozdravili dolazak mlade predsjednice, a neki su je već prozvali "najglamuroznijom nogometnom predsjednicom na svijetu".

Klub koji preuzima, Ternana, osnovan je 1925. godine i ima bogatu tradiciju. Većinu svoje povijesti proveo je u drugoj i trećoj ligi, no u sezonama 1972./1973. i 1974./1975. bio je i dio elitne Serie A. Trenutno se Ternana nalazi na 7. mjestu Serie C s 10 osvojenih bodova iz 6 utakmica. Vjerojatno najpoznatiji bivši igrač kluba je Čileanac Luis Jiménez, koji je 2008. godine za impresivnih 11 milijuna eura prešao u Inter te je za svoju reprezentaciju upisao 33 nastupa.