Ćiro Blažević otvorio dušu: Teško mi je, jako sam žalostan

Bilo bi najbolje da to nismo doživjeli, da se nije dogodilo, ali stvarnost se ne može izbrisati, a ona je takva da treba priznati kako je našu nogometnu reprezentaciju, koja nam je donijela toliko ponosa i veselja, Portugal u svom Portu razbio. Da nije bilo čudesnog Livakovića koji je ‘poskidao’ nevjerojatan broj prilika koje su imali Portugalci, uz to što mu jedan pogodak ide ‘na dušu’, doživjeli bismo najteži poraz u povijesti. To je jednostavno izgledalo ružno. Puno ružnije od onog 0:6 poraza od Španjolske na startu prošlog izdanja Lige nacija, igralo se puno lošije nego tada u Elcheu.

Teško mi je, žalostan sam

Ujutro smo pitali bivšeg legendarnog izbornika kako se osjeća, a on se odmah bacio na jučerašnju utakmicu:

– Tužno, tužno kao i svi. Svi tražimo neke razloge za takvo naše izdanje, a ja sam iskusan i znam zašto se to dogodilo – imali smo previše slabih mjesta u momčadi, a moje najveće razočaranje je Kovačić. Taj dečko ima strašan potencijal, ove sezone buknuo je u Engleskoj gdje ga svi hvale, a u Portugalu se s loptom nije sastao. On koji je mogao puno toga promijeniti, okrenuti utakmicu, nije napravio baš ništa, bio je tako pasivan. Da sam ja bio na klupi reprezentacije, sigurno je prvi kojeg bih zamijenio – razočarano je pričao ‘trener svih trenera’.

Očito ga je Kovačić najviše razočarao, a razočarati vas tako može samo netko od koga imate velika očekivanja. Ćiro je u Kovačiću očigledno vidio puno toga.

– Pratim ga od prvog dana i bio sam siguran da će biti vrhunski igrač, da će jednog dana postati najbolji hrvatski igrač u povijesti jer takve mogućnosti ima, nevjerojatne kapacitete. Ima nesreću što nikad nije bio kod mene, da je prošao kroz moje ruke bio bi najbolji ili bi bio sav ‘plav’ od moje galame – veli Miroslav Blažević.

No nije zakazao samo Kovačić; da nije bilo Livakovića opako bismo stradali, puno gore smo izgledali od ovih 1:4.

– Livaković je bio sjajan iako je primio onaj jedan pogodak koji nije smio primiti, ali što li je samo sve obranio. No ne možeš imati tri igrača u sastavu koji ne odigraju baš ništa, ne možeš tako protiv Portugala.

Na koga mislite, osim na Kovačića?

– Pa nećete me sad svađati s Dalićem. Više sam mu puta rekao tko ne može, tko nije ‘taj’, ali on ne sluša, on misli da i ti igrači mogu igrati u reprezentaciji – kaže Ćiro.

Osim Kovačića, nisu ni drugi bili dobri, pa tako ni njegovi kolege u veznoj liniji Pašalić i Vlašić. Vlašić i Pašalić još se moraju dokazati, oni još nisu igrači za koje se može sigurno reći da imaju potrebne kapacitete, a Kovačić ih ima, no u reprezentaciji kao da mu se glava blokira – rekao je Ćiro i za kraj dodao:

– Jako sam žalostan, iako će protiv Francuske biti bolje. Jednostavno zato što lošije od subote u Portugalu ne može biti.

Nadajmo se da je tako, vjerujemo da će u predgrađu Pariza Dalić moći u većoj minutaži koristiti prokušane Brozovića i Perišića, kad već nema Modrića i Rakitića.

Samo četiri prekršaja?

Bivši izbornik Zlatko Kranjčar, popularni Cico, jednostavno ne može dokučiti zašto je Hrvatska bila tako loša u Portugalu:

– Svi ti naši igrači imaju kvalitetu, svi su oni standardni dio reprezentacije, ali zašto su odigrali tako slabo teško mi je objasniti, pogotovo u prvom poluvremenu u kojem smo mogli i puno teže stradati da nije bilo Livakovića koji je u Portugalu jedini bio na pravoj razini. Svi su bili bez dovoljno agresije i želje, bez kulta reprezentacije koji se dugo gradio, a Portugal je bio jako dobar. I onda je rezultat ovakav. Nije svaki poraz isti, a ovaj je s obzirom na našu igru – težak. Kao da cijela momčad nije imala svoj dan, možda pristup nije bio ležeran, ali kao da smo bili nekako samouvjereni. Možda bi bilo bolje da je igrao Cristiano Ronaldo, možda onda ne bismo bili tako opušteni, možda bismo imali više koncentracije – kaže Cico uz nadu da će u Francuskoj biti bolje.

No budemo li bili mlitavi kao u Portu, neće.

– Nevjerojatno je da napravimo samo četiri prekršaja u prvom dijelu, a da oni imaju sedam kornera. Sad treba vidjeti gdje se griješilo i pokušati se posložiti za Francusku - zaključuje Cico.

Pogledaj ponudu Germania kladionice.