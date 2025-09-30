Naši Portali
DOBILI MAGDEBURG

Cindrić i Martinović prošli u finale Svjetskog klupskog prvenstva, čeka ih moćna Barca

Pariz: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon što su pobijedili Japan na Olimpijskim igrama
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
30.09.2025.
u 23:15

Barcelona će osmi put igrati u finalu, a do sada je slavila rekordnih pet puta. Veszprem brani naslov nakon što je prošle godine u polufinalu pobijedio Barcelonu 39-34, a potom u finalu Magdeburg sa 34-33

Rukometaši Barcelone i Veszprema igrat će u finalu 19. izdanja Svjetskog klupskog prvenstva u Kairu u četvrtak, 2. listopada. Barcelona je u polufinalu porazila Al Ahly sa 26-21, dok je Veszprem osigurao mjesto u odlučujućem susretu pobjedom od 23-20 nad Magdeburgom u reprizi prošlogodišnje utakmice za zlatnu medalju.

Mađarski sastav su do pobjede predvodili Ali Ismail Mohamed i Ahmed Adel Mesilhy sa po pet golova, dok su hrvatski rukometaši Luka Cindrić i Ivan Martinović postigli po dva gola. Rodrigo Corrales Rodal je imao 13 obrana. U redovima aktualnog europskog prvaka najefikasniji su bili Tim Hornke s pet i Felix Claar i Gisli Kristjansson sa po četiti gola.

Barcelona je u drugom susretu porazila egipatski Al Ahly sa 26-21. Španjolski sastav su do pobjede predvodili Timothey N'guessan sa sedam, Dika Mem s pet i Daniel Jimenez sa četiri gola, dok je Viktor Gisli Hallgrimsson sakupio 13 obrana. Na drugoj strani najefikasniji su bili Yasser Saifeldeen sa četiri, te Omar Sami s tri gola.

Barcelona će osmi put igrati u finalu, a do sada je slavila rekordnih pet puta. Veszprem brani naslov nakon što je prošle godine u polufinalu pobijedio Barcelonu 39-34, a potom u finalu Magdeburg sa 34-33. Za mađarski sastav bio je to prvi naslov klupskog prvaka svijeta.
