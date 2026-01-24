Naši Portali
AUSTRALIAN OPEN

Čilić pružio dobar otpor 13. igraču svijeta, ali napravio je previše pogrešaka

Australian Open
Autor
Hina
24.01.2026.
u 14:58

Hrvatski je tenisač imao više winnersa 55 naprama 41, ali i više neprisiljenih grešaka 45 naprama 31

Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-70.) završio je nastup na prvom Grand Slam turniru sezone Australian Openu, u subotu je  u trećem kolu bolji od njega sa 6-4, 6-4, 4-6, 7-5 bio 13. tenisač svijeta Norvežanin Casper Ruud

Ruud je lako dobio prvi i drugi set nakon što je na početku oduzeo servis Čiliću. U trećem setu, Čilić oduzima servis norveškom tenisaču za vodstvo 5-3 nakon čega dobiva svoj servis i smanjuje na 1-2 u setovima. U četvrtom setu, Čilić opet dolazi u vodstvo 4-3 nakon što je oduzeo servis Ruudu, ali ga Norvežanin odmah vraća i radi break za 7-5 i pobjedu.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

U meču koji je trajao tri sata i pet minuta, Čilić je ervirao 18 aseva, a Ruud 25. Čilić je realizirao 77 posto poena na prvom servisu, a norveški tenisač 78 psoto. Ruud je spasio osam od 10 break lopti, a Čiliću je oduzeo servis četiri puta. Hrvatski je tenisač imao više winnersa 55 naprama 41, ali i više neprisiljenih grešaka 45 naprama 31. 
Ključne riječi
Australian Open Casper Ruud Marin Čilić

