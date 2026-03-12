Donosimo tablicu: Evo koliko zarađuju mladi u Hrvatskoj, svaki drugi zarađuje manje od ovog iznosa

Svaka druga zaposlena mlada osoba do 25 godina ima plaću manju od tisuću eura neto, dok među onima u dobi od 25 do 30 godina manje od tog iznosa zarađuje svaki treći. Hrvatska je u studenome prošle godine imala oko 73 tisuće zaposlenih u pravnim osobama mlađih od 25 godina te još oko 130 tisuća mladih u dobi od 25 do 30 godina koji su radili puno radno vrijeme. Te dvije dobne skupine, inače, imaju pravo na povrat poreza: najmlađi dobivaju sav plaćeni porez na dohodak, a oni nešto stariji polovinu. Na upit Večernjeg lista Državni zavod za statistiku proveo je opsežnu analizu primanja zaposlenih mladih ljudi prema neto i bruto plaćama za studeni 2025. godine. U analizu su uključena primanja oko 202 tisuće mladih, razvrstanih po decilima, odnosno njihove su plaće grupirane u deset jednakih skupina, od najnižih do najviših. Pokazalo se da mladi na početku karijere imaju između šest i 30 posto niže plaće od prosjeka svih zaposlenih.