Svaka druga zaposlena mlada osoba do 25 godina ima plaću manju od tisuću eura neto, dok među onima u dobi od 25 do 30 godina manje od tog iznosa zarađuje svaki treći. Hrvatska je u studenome prošle godine imala oko 73 tisuće zaposlenih u pravnim osobama mlađih od 25 godina te još oko 130 tisuća mladih u dobi od 25 do 30 godina koji su radili puno radno vrijeme. Te dvije dobne skupine, inače, imaju pravo na povrat poreza: najmlađi dobivaju sav plaćeni porez na dohodak, a oni nešto stariji polovinu. Na upit Večernjeg lista Državni zavod za statistiku proveo je opsežnu analizu primanja zaposlenih mladih ljudi prema neto i bruto plaćama za studeni 2025. godine. U analizu su uključena primanja oko 202 tisuće mladih, razvrstanih po decilima, odnosno njihove su plaće grupirane u deset jednakih skupina, od najnižih do najviših. Pokazalo se da mladi na početku karijere imaju između šest i 30 posto niže plaće od prosjeka svih zaposlenih.
Donosimo tablicu: Evo koliko zarađuju mladi u Hrvatskoj, svaki drugi zarađuje manje od ovog iznosa
Udio zaposlenih starijih od 55 godina (19%) veći je od udjela mladih u dobi do 29 godina, koji se spustio na 17 posto
Zašto bi mladi ostali u zemlji gdje Penava,Čipe i Dabro dobiju po 5000 eura mjesečno, a mladi sposobni i obrazovani koji svoje diplome nisu kupili rade za 1000 eura?
Zamjena stanovništva, ide po planu....
Znači da vlada nije otklonila razlog za iseljavanje, nego ga je pojačala, dopuštanjem da cili svit konkurira domaćim radnicima, a usput je brutalno napumpala inflaciju ne bi li te radnike šta više opljačkala...