ANALIZA PRIMANJA

Donosimo tablicu: Evo koliko zarađuju mladi u Hrvatskoj, svaki drugi zarađuje manje od ovog iznosa

Autor
Ljubica Gatarić
12.03.2026.
u 06:05

Udio zaposlenih starijih od 55 godina (19%) veći je od udjela mladih u dobi do 29 godina, koji se spustio na 17 posto

Svaka druga zaposlena mlada osoba do 25 godina ima plaću manju od tisuću eura neto, dok među onima u dobi od 25 do 30 godina manje od tog iznosa zarađuje svaki treći. Hrvatska je u studenome prošle godine imala oko 73 tisuće zaposlenih u pravnim osobama mlađih od 25 godina te još oko 130 tisuća mladih u dobi od 25 do 30 godina koji su radili puno radno vrijeme. Te dvije dobne skupine, inače, imaju pravo na povrat poreza: najmlađi dobivaju sav plaćeni porez na dohodak, a oni nešto stariji polovinu. Na upit Večernjeg lista Državni zavod za statistiku proveo je opsežnu analizu primanja zaposlenih mladih ljudi prema neto i bruto plaćama za studeni 2025. godine. U analizu su uključena primanja oko 202 tisuće mladih, razvrstanih po decilima, odnosno njihove su plaće grupirane u deset jednakih skupina, od najnižih do najviših. Pokazalo se da mladi na početku karijere imaju između šest i 30 posto niže plaće od prosjeka svih zaposlenih.

Ključne riječi
državni zavod za statistiku. nezaposlenost plaća mladi

Komentara 5

Pogledaj Sve
ST
sttipe
07:17 12.03.2026.

Znači da vlada nije otklonila razlog za iseljavanje, nego ga je pojačala, dopuštanjem da cili svit konkurira domaćim radnicima, a usput je brutalno napumpala inflaciju ne bi li te radnike šta više opljačkala...

TA
Tarantula
08:00 12.03.2026.

Zašto bi mladi ostali u zemlji gdje Penava,Čipe i Dabro dobiju po 5000 eura mjesečno, a mladi sposobni i obrazovani koji svoje diplome nisu kupili rade za 1000 eura?

ST
sttipe
07:20 12.03.2026.

Zamjena stanovništva, ide po planu....

