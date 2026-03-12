Hrvatica za kojom luduju u Americi ponovno proživljava pakao, doživjela je veliku nesreću
Mlada i popularna Nika Mühl (24) hrvatska je košarkaška reprezentativka koja je igrala u prestižnoj ženskoj NBA ligi. Zagrepčanka je vrlo rano otišla preko u Ameriku, a u uvjerljivoj pobjedi nad Grčkom u Šibeniku ozbliljno je ozlijedila koljeno te sada ponovno prolazi kalvariju s ozljedama.
- Vjerojatno je riječ o ozbiljnijoj ozljedi i to nas sve jako žalosti. Zadnji put je u reprezentaciji ozlijedila gležanj, sada koljeno. Igrala je s toliko pozitivne energije i želje i svima nam je ovo težak trenutak - istaknuo je izbornik Stipe Bralić.
Nikina priča inspiracija je za mnoge mlade sportašice koje žele ostvariti veliku karijeru. Nakon košarkaških početaka na betonskom igralištu u Travnom i igranja za nekoliko zagrebačkih klubova odlazi na studij u Ameriku gdje je igrajući za sveučilište UConn ostvarila sjajne rezultate. Njezine dobre igre dovele su do toga da bude izabrana kao 14. na draftu za WNBA ligu. Najviše rangirana hrvatska košarkašica na draftu ostala je Koraljka Hlede koja je 1998, bila izabrana kao četvrta. Uz Niku i Koraljku u WNBA ligi od naših igračica okušale su se još samo Vedrana Grgin i Ivana Dojkić.
U dresu poznatih UConn Huskies Nika postala je klupska legendu. Tijekom četiri godine ispisala je povijest, postavivši vječni rekord sveučilišta sa 686 asistencija u karijeri. Zatim je srušila i rekorde za najviše dodavanja u jednoj sezoni (284) i na jednoj utakmici (15), što su fantastične brojke.
Tijekom WNBA stanke, u debiju za turski Bešiktaş, doživjela je tešku ozljedu lijevog koljena i to puknuće prednjeg križnog ligamenta i meniskusa. Zbog operacije i dugotrajnog oporavka propustila je cijelu WNBA sezonu 2025. Potpisala je ugovor za mađarski Sopron Basket kako bi se vratila u formu za WNBA sezonu 2026., a njezinu predanost košarci prepoznao je sportski div Under Armour, s kojim je potpisala višegodišnji ugovor.