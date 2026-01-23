Jana Fett se javila nakon što je pala na dopinškom testu, njena poruka je jasna

Hrvatska tenisačica Jana Fett bila je pozitivna na doping testu, te je od 22. prosinca suspendirana do završetka istrage. Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) je na svojoj stranici objavila kako je 29-godišnja hrvatska tenisačica privremeno suspendirana u okviru Programa protiv dopinga u tenisu (TADP).

Nakon toga se hrvatska tenisačica javila na Instagramu i javno poručila:

"Dragi prijatelji, kao što mnogi od vas već znaju, trenutačno sam uključena u postupak vezan uz antidoping slučaj te u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima. Nikada svjesno niti namjerno nisam uzimala zabranjene supstance i uvijek sam se zalagala za čist i pošten sport. Zajedno sa svojim savjetnicima i ITIA-om radim na dokazivanju svoje nevinosti. Hvala vam na razumijevanju i podršci".

Fett se trenutačno nalazi na 189. mjestu WTA ljestvice tenisačica, a najbolji plasman je imala u listopadu 2017. kada je bila na 97. mjestu.