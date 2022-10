Čilić prošao, a u parovima nas čeka hrvatski četvrtfinale

Nakon što je na turniru u Tel Avivu igrao finale (poraz od Đokovića), Marin Čilić je s pobjedama nastavio i na jačem ATP 500 turniru u kazahstanskom gradu Astani na kojem je postavljen za devetog nositelja. U prvom je kolu nakon preokreta svladao 29-godišnjeg Nijemca Oscara Ottea, 55. tenisača svijeta, sa 5:7, 7:6 (4), 6:2, osvojivši na prvom servisu 48 od 60 poena.

Marinu je to sedma pobjeda u posljednjih devet susreta, iz čega se vidi da je stabilizirao svoju igru. Jedina dva poraza doživio je od dvojice ponajboljih igrača današnjice - Alcaraza (na US Openu) i Đokovića. Ukupno mu je to 31. pobjeda sezone, uza 17 poraza, no zasad još čeka na prvi naslov.

Čilićev sljedeći suparnik bit će Rus Karen Hačanov (s kojim povremeno radi i naš izbornik Vedran Martić), 18. igrač s ATP liste, protiv kojega naš najbolji tenisač vodi s 3-2 u pobjedama.

Na istom su turniru uspješni bili i naši igrači parova. Nikola Mektić i Mate Pavić su u prvom kolu nadjačali Indijca Bopannu i Nizozemca Middelkoopa sa 7:6 (3), 6:2, spasivši u prvoj dionici tri set-lopte i to pri vodstvu suparnika od 5:4 u gemovima i na njihovu servisu.

Tako smo dobili hrvatski četvrtfinale u Astani jer će se Mektić i Pavić za polufinale boriti protiv Ivana Dodiga i Amerikanca Krajičeka.