Čilić potvrdio dobru formu: Pobijedio Fogninija i izborio četvrtfinale

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale travnatog ATP turnira u londonskom Queensu pobjedom nad Talijanom Fabiom Fogninijem 6-3, 7-6(4).

Čilić (ATP-37) je za sat i pol igre svladao trećeg nositelja i 29. igrača svijeta Fogninija., a hrvatski igrač je nastavio pobjednički niz na travnatoj podlozi započet prošloga tjedna na turniru u Stuttgartu, kojeg je osvojio.

Foto: John Walton/PA Images/PIXSELL cinch Championships - Day Three - The Queen's Club Italy's Fabio Fognini during his match against Croatia's Marin Cilic on day three of the cinch Championships at The Queen's Club, London. Picture date: Wednesday June 16, 2021. John Walton Photo: PA Images/PIXSELL

Čilić je "breakom" kod 2-1 uzeo prvi set, a u drugom je Talijan vodio s 4-1, no Marin je napravio "break" kod 2-4 i u "tie-breaku" ostavio Talijana na četiri poena.

Bio je ovo njihov šest međusobni sraz i peta Čilićeva pobjeda.

Marina u četvrtfinalu čeka Australac Alex de Minaur, 22. igrač svijeta, kojeg je Čilić svladao na US Openu 2018. godine.