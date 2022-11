Čilić pao, Gojo napredovao na ATP ljestvici

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici i sada je 18. igrač svijeta.

Borna Ćorić je ostao 26., Borna Gojo je napredovao za tri mjesta na 145. poziciju, a Nino Serdarušić ima skok od 26 mjesta i sada je 254.

Foto: Agn Foto / ipa-agency.net Borna Gojo of Croatia during ATP 250 Naples (day4), Tennis Internationals in Naples, Italy, October 20 2022 Photo: Agn Foto / ipa-agency.net/IPA

Novi pobjednik Paris Mastersa Danac Holger Rune napredovao je s 18. na 10. mjesto, što mu je najbolji plasman u karijeri, a poraženi u finalu Novak Đoković pao je za jednu poziciju i nalazi se na osmom mjestu.

Španjolci Carlos Alcaraz i Rafael Nadal zadržali su prvo i drugo mjesto, dok se Grk Stefanos Tsitsipas popeo dva mjesta na treće. Norvežanin Casper Ruud zadržao je četvrto mjesto, a ruski tenisač Danil Medvedev pao je za dvije pozicije, na peto mjesto.

Kanađanin Felix Auger-Aliassim, Rus Andrej Rubljev i Amerikanac Taylor Fritz napredovali su po dva mjesta, na šesto, sedmo i deveto mjesto.

