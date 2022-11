VIDEO Cijela dvorana je navijala protiv Đokovića, evo kako je provocirao gledatelje

Novak Đoković je izborio veliku pobjedu na pariškom Mastersu protiv grčkog tenisača Stefanosa Tsitsipasa u vrlo uzbudljivom meču koji je otišao na stranu srpskog igrača.

Dramatični dvoboj odlučen je u tie-breaku odlučujućeg seta. Đoković je slavio 2:1 u setovima, bila je to osma pobjeda zaredom Đokovića protiv Grka, sada vodi 9:2 u međusobnim okršajima s njim.

Publika je cijelo vrijeme bila u Parizu bila na strani Tstitsipasa, što je i Đoković priznao na press konferenciji poslije meča.

- Vidjeli ste koliko ga je publika podržala u drugom setu. On je to tražio od nje i dobio i tek krajem trećeg seta je bila malo izjednačenija u pristupu prema nama. Sve do tada je bila na njegovoj strani i moram reći da je dosta doprinijela ovakvom tijeku meča. Ako cijeli stadion skandira tvoje ime i bodri te, to naravno mijenja atmosferu na terenu, mijenja inicijativu gdje on dobiva krila - rekao je Đoković koji je u poen za 6:4 u tie-breaku proslavio provocirajući publiku s prstom na uhu.

U finalu Pariza će se za titulu boriti protiv 19-godišnjeg norveškog čuda od djeteta, Holgera Runea.

