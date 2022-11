Hrvatska ima tri tenisača parova u svjetskom vrhu: Evo tko će nas predstavljati u Torinu

Hrvatski tenisač Ivan Dodig i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek poraženi su u nedjelju u finalu muških parova na Masters turniru u Parizu , bolji od njih su bili Nizozemac Wesley Koolhof i Britanac Neal Skupski.

Meč koji je trajao sat i pol bio je dosta izjednačen tako da je prvi set odlučen tek nakon tie breaka. Drugi set je odlučio i pobjednika jer su Skupski i Koolhof napravili break za 2-1 i tu prednost nisu ispustili do kraja. Dodig i Krajicek su se u finale plasirali nakon što su u polufinalu bili bolji od Nijemaca Kevina Krawietza i Andreasa Miesa sa 6-3, 6-4 te su tom pobjedom ujedno osigurali i nastup na ATP finalu koji će se igrati u Torinu od 13. do 20. studenoga.

Za Dodiga i Krajiceka ovo je bilo četvrto uzastopno finale i drugo u tjedan dana. U Firenci su izgubili, a zatim su osvojili naslove u Napulju i Baselu prošli vikend. Dodigu je ovo bilo ukupno 44. finale parova u karijeri, dosada je osvojio pet naslova među kojima je i pet "masters 1000" turnira. Bio je jednom i pobjednik u dvorani Bercy, 2015. godine s Brazilcem Marcelom Melom.

Dodig i Krajicek tako u Torino idu kao peti par svijeta, odmah iz Nikole Mektića i Mate Pavića. Prvi par su upravo Koolhof i Skupski.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Tennis - Davis Cup - Group A - Croatia v Argentina - Unipol Arena, Bologna, Italy - September 17, 2022 Croatia's Mate Pavic and Nikola Mektic celebrate after winning their doubles match against Argentina's Maximo Gonzalez and Horacio Zeballos REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

Svoje su mjesto na ATP Finalu još osigurali Rajeev Ram - Joe Salisbury (SAD-VBR), Marcelo Arevalo - Jean-Julien Rojer (Sal-Niz), Marcel Granollers - Horacio Zeballos (Špa-Arg) te Thanasi Kokkinakis - Nick Kyrgios (Aus).

