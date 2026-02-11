Naši Portali
NAKON JEDANAESTERACA

Vatreni je asistirao, ali nije bilo dovoljno: Branitelj naslova ispao iz Talijanskog kupa

11.02.2026.
u 23:17

Moro je kod Bologne zamijenjen u 62. minuti, dok na drugoj strani Toma Bašić nije ulazio u igru

Nogometaši Bologne, branitelji naslova pobjednika talijanskog Kupa, ispali su u četvrtfinalu ovosezonskog natjecanja, kao gost je rimski Lazio slavio s ukupnih 5-2 nakon jedanaesteraca.

Prvi pogodak na susretu u Bologni pao je nakon pola sata igre. Hrvatski reprezentativac Nikola Moro bio je asistent, a Castro je pogodio za 1-0. Odmah početkom drugog dijela Rimljani su izjednačili i to zaslugom Noslina.

Tih 1-1 je ostalo do kraja osnovnog dijela utakmice, a kod raspucavanja su sva četvorica izvođača Lazija bili uspješni. Redom su pogađali Tavares, Dia, Marušić i Taylor. Kod Bologne udarce s bijele točke nisu realizirali Ferguson i Orsolini.

Moro je kod Bologne zamijenjen u 62. minuti, dok na drugoj strani Toma Bašić nije ulazio u igru. U polufinalu će Lazio igrati protiv Atalante, dok drugi polufinalni par čine Inter i Como, koji je u utorak izbacio Napoli.
Ključne riječi
Toma Bašić Lazio Bologna Nikola Moro

