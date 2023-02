Cibosi protutnjali pored Šibenčana, raspjevanim Funcutima navijačka pobjeda

U finalu SuperSport Kupa Krešimira Ćosića, u subotu navečer (20.15), igrat će košarkaši Cedevite Junior i Cibone. Nakon što su cedevitaši, koje je ukupni ždrijeb pomazio, nadjačali Dinamo (89:75), cibosi su nadigrali Šibenku pri čemu krajni rezultat (101:71) prilično dobro oslikava krajnji rezultat (101:71). Zapravo, nakon što su u osmini finala (Split) i četvrtfinalu (Zadar) nadjačali velike rivale, vukovi su kroz polufinale protutnjali.

Osim u prvoj četvrtini, Šibenčani su bili neravnopravan suparnik branitelju naslova. Već krajem prvog poluvremena imali su cibosi "plus 22" (48:26) da bi već u drugoj minuti nastavka pitanje pobjednika bilo riješeno jer je Cibona, na pogon Borne Kapuste, imala "plus 28" (60:32). A to je treneru Josipu Sesaru dalo ideju da rasporedi minutažu i pričuva svog glavnog kreatora igre za finale ali i druge adute kao što su ljevoruki centar Filip Bundović i sve bolji branič Aleksandar Aranitović kojeg nam nije teško zamisliti kao čuvara Krune Simona.

No, kako je dežurna petorka na parketu ponešto popustila, pa su Šibenčani s tricama Skorića, Paića i Pleadina priprijetili približavanjem, Sesar je Kapustu ipak "vratio s dopusta". Ali samo na par minuta da stabilizira i standardizira napadačke akcije. Na koncu su samo Majcunić (11 koševa), Mazalin (11 koševa), Perasović (14 koševa) i kapetan Radovčić (12 koševa) igrali 20 i više minuta.

- Ja razmišljam tako da svaki igrač sam sebi određuje minutažu. Nakon što protiv Zadra nije igrao ništa, Majcunić je danas imao najveću minutažu i bio je odličan defenzivno a u napadu je zabio tri trice. Dakako, pošto smo prije dva dana također igrali utakmicu, a igramo i za manje od 24 sata, mora se gledati i na energetsku potrošnju - kazao je Cibonin trener Josip Sesar koji drži da to što će cedevitaši imati tri sata više odmora neće odlučiti njihov međusobni finale.

Tako nekako razmišlja i trener Šibenčana Damir Milačić koji je, kao netko tko je ove sezone vodio momčad protiv oba finalista, ovako najavio finale:

- Bez obzira na to što nas je Cibona pomela, a Cedevitu Junior smo uspjeli dobiti, doduše bez Simona u njihovu sastavu, bit će to otvoreni finale. Kao vrhunac jednog dobrog turnira na kojem se igrala dobra košarka što me raduje u svom ovom omalovažavanju domaće klupske košarke.

O samoj utakmici u kojoj je, kako je sam rekao, njegova momčad pometena, Milačić je kazao:

- Konačni rezultat sve govori i žao mi je što je tako ispalo. Iako smo imali dan odmora više od Cibone, izgorjeli smo. Mi smo ciljali na to da im dopustimo ne više od 7-8 napadačkih skokova i da mi ne izgubimo više od 10 lopti a na koncu su nam oni uzeli 16 napadačkih skokova a mi smo izgubili 12 lopti - kratko je analizirao trener Šibenke Damir Milačić koji možda ima pravo biti nezadovoljan s učinkom svojih igrača ali može biti itekako zadovoljan sa zalaganjem šibenskih navijača.

Kad su već Šibenčani na parketu bili neravnopravni (Kakar 12 koševa, Pleadin 11 koševa, Skorić 10 koševa), valja reći da su Šibenčani na tribinama dominirali. Navijačka skupina Funcuti, njih 50-tak, nije prestala pjevati i bodriti svoje ljubimce, čak i kada su ovi bili u debelom minusu. I na tome im svaka čast. I zato je kapetan Pavao Paić (18 koševa, 6 skokova), sinoć i najbolji igrač Šibenčana, poveo suigrače na tribine, radi pozdrava vjernim fanovima.

Hoće li Cibona, a tako je dosad bilo, imati više navijača od Cedevite Junior to nam ostaje za vidjeti. S ili bez jače potpore navijača, bit će to prvi finale za Cibonina organizatora igre Bornu Kapustu koji je u ovoj utakmici uknjižio 17 koševa i pet asistencija.

- Ako pobijedimo bit će to moj prvi trofej u seniorskoj košarci i zato mi ovaj finale puno znači.

A značit će i njegovu treneru Josipu Sesaru koji također za sobom nema trenerskih trofeja u seniorskoj klupskoj košarci.

- Ja očekujem neizvjesnu utakmicu. To što cedevitaši imaju tri sata više odmora neće presuditi. Na ishod te utakmice utjecat će više psihološka priprema. Dakako, moramo se prisjetiti što se to događalo da smo tako loše izgledali u našem posljednjem međusobnom susretu. Moramo analizirati koja je petorka bila na parketu, što je Cedevita Junior igrala a odluku o tome kako ćemo napadati i kako ćemo se braniti donijet ćemo na jutarnjem treningu - najavio je Sesar.