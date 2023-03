Cibona upisala novu pobjedu u gostima za ostanak na vrhu prvenstvene ljestvice

Košarkaši Cibone pobijedili su u gostima DepoLink Škrljevo 89-85 (19-23, 28-5, 20-20, 22-37), u posljednjem dvoboju 22. kola prvenstva Hrvatske. Nakon izjednačene prve četvrtine veliku su prednost gosti iz Zagreba stvorili kroz drugu četvrtinu. Dobili su taj dio igre čak 28-5 te su na odmor otišli uz 19 poena prednosti 47-28.

Treća dionica također je prošla u ravnopravnoj borbi, a onda je došlo do velikog opuštanja Cibone. Domaći sastav je u posljednjih deset minuta postigao čak 37 poena i na kraju uljepšao ovaj poraz. Mogao je domaćin doći i do nevjerojatnog preokreta, minutu i pol do kraja je imao samo tri poena zaostatka (77-80), ali Cibona ipak nije dopustila čudo.

Prvi strijelac Cibone bio je Borna Kapusta koji je ubacio 21 poen uz sedam asistencija i četiri skoka. Lovro Mazalin je dao 15 koševa, a imao je devet skokova i pet dodavanja.

Najbolji domaći igrač bio je Derryck Thornton s 27 poena i sedam asistencija.

Na vrhu ljestvice četiri momčadi, Cedevita Junior, Cibona, Zadar i Split, imaju omjer 18-4. Šibenka je na 13-9. DepoLink Škrljevo je na posljednjem mjestu te ima omjer 5-19 kao i Gorica.