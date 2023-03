Tek mu je 12 godina, a zabio je Ciboni 73 koša, neki mu već tepaju da bi mogao biti hrvatski Dončić

Ako se i trudio da svog talentiranog sina drži izvan radara domaće sportske javnosti nakon ovakve predstave kakvu je u nedjelju izveo 12-godišnji Toni Garma to za tatu Nikolu Garmu (37) više neće biti moguće. A ovaj vrlo talentirani dječarac visok 178 centimetara (60 kg) zabio je u jednoj utakmici 73 koša pogodivši 10 od 15 tricaških pokušaja.

Da stvar bude zanimljivija on i njegovi suigrači u majici Novog Zagreba pobijedili su vršnjake iz Cibone sa "plus 21" (94:73) a Toni je ubacio jednak broj koševa koliko i cijela suparnička momčad.

No, nije Toni tako ubojit samo među vršnjacima, u konkurenciji dječaka (U-13), već je nerijetko najbolji strijelac svoje momčadi (i utakmice) i u pretkadetskoj (U-15), snalazi se i u kadetskoj (U-17) konkurenciji a neke utakmice znao je odigrati i za juniore.

Toni je sin negdašnjeg Zagrebova košarkaša (potkraj karijere i kapetana) Nikole Garme koji se maksimalno posvetio sinovu razvoju.

- Toni je trenirati počeo u prvom razredu, negdje s početkom školske godine, a da se želi maksimalno posvetiti košarci odlučio je negdje s 10 godina. I od tada trenira dvaput dnevno, pazi na prehranu, pazi da ode na vrijeme spavati i uvijek iza sebe uredno složi sve svoje stvari. Nema dana, kada mu završi škola, da nije nazvao i kazao da me čeka na igralištu. A ja dođem s radošću pa radimo individualno. Zapravo, u tim trenucima nastojim glumiti obranu pa mogu reći da sam protiv njega odigrao više obrane nego u cijeloj svojoj karijeri. I dok sam mu isprva pomalo i puštao, sada ga više ne mogu dobiti jedan na jednoga. A što je najvažnije ima nevjerojatnu volju, nije mu problem tjedno odraditi i 20 treninga, i stalno mi govori "tata uči me još". Osim toga, on se trudi otići na svaku seniorsku utakmicu u gradu i želi šutirati na koš prije i nakon utakmice.

S obzirom na to da je za svoj uzrast jak na lopti, da već ima prednju promjenu pravca ali i šut s iskorakom u nazad (tzv. step-back) neki sanjare o njemu kao o hrvatskom Dončiću. A još bolja stvar je u tome da je jedan španjolski trener počeo širiti priču da ni Luka Dončić, po dolasku u Real s 13 godina, nije imao takav repertoar. Premda to vrlo lako može biti i pretjerivanje, kao i ovi naši panegirici sami po sebi, činjenica jest da je ovdje u pitanju poseban materijal. I da je o nadarenoj djeci uvijek ljepše pisati nego o sivoj seniorskoj košarkaškoj nam stvarnosti.

I zbog toga veliki europski klubovi, ponajprije oni španjolski, žele imati tog klinca u svom inkubatoru i sada je na obitelji da odluči što će s tim naglašenim zanimanjem za njihova maloljetnog sina.

- Premda je on već imao utakmica s više od 50 koševa, nakon ove utakmice sam ostao bez riječi pa sam i zaplakao. Ja sam bio talentirani klinac, i znao sam zabiti 60 koševa, i kao takav sam i došao iz Splita u Zagreb no on u jednoj utakmici s loptom napravio poteza koliko sam ja u cijeloj karijeri. Ja sam znao da mi utakmica prođe bez driblinga, samo u šuterskom štihu pa nas je nemoguće uspoređivati.

Tata Nikola visok je 203 centimetara a čini se da će njegovim stopama i Toni.

- Nismo radili prognozu rasta no i Toni će vjerojatno otići preko dva metra jer svi smo, brat Joško i ja, ali i otac i naši preci, dvometraši - ističe tata Garma koji je vrlo zahvalan Tonijevim klupskim trenerima.

- MKK Novi Zagreb je klub koji vodi obitelj Bilić a njegov aktualni trener u uzrastu dječaka je Ivan Bilić. Mene kao oca raduje da Toni nije akcelerant i da je tek nedavno prvi put skočio do table. Zapravo, on je još klinac koji, kao i njegovi vršnjaci, još rado gleda crtiće.

Toni Garma trenutno je vodeći strijelac zagrebačke lige za dječake (U-13). U 11 utakmica zabio je 467 koševa što čini prosjek od 42,5 koševa pri čemu treba reći da Garma junior nije vodeći po minutaži u svojoj momčadi jer kada udarna petorka osigura visoku razliku onda priliku za igrati dobiju i oni koji manje igraju.

- Ono što mene dodatno raduje jest da u njegovu godištu ima još nekoliko iznimno talentiranih klinaca i da bi, ako bude sve u redu, Hrvatska u Ukiću, Juriću, Šarinu, Vlaiću i još nekim dječacima jednog dana mogla dobiti vrlo obećavajući naraštaj - zaključio je tata Garma.