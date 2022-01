Cibona traži trenera koji će je što prije vratiti u Europu

Nakon što su se tijekom vikenda zahvalili dosadašnjem treneru Vladimiru Jovanoviću, ponedjeljak je u Ciboni bio dan za razgovore o novom treneru. Dogodilo bi se to i prije da sportski direktor Marin Rozić u nedjelju nije s momčadi bio u Beogradu na gostovanju kod abaligaša Mege.

Tu je utakmicu vodio pomoćni trener Bariša Krasić, čovjek koji zacijelo najbolje poznaje situaciju u momčadi, jer je osim Jovanoviću pomoćnik bio i njegovu prethodniku Ivanu Veliću, ali i Slobodanu Subotiću. Da je Cibona dobila taj beogradski “megdan”, možda bi Bariša i dalje vodio momčad, a ovako su u klubu ipak odlučili dovesti novog trenera.

– Tražimo trenera koji bi tu trebao biti 4-5 godina, koji će razvijati projekt stabilne europske Cibone – kazao nam je direktor kluba Mauro Lukić.

Sesar se često spominje

Tko će to biti tijekom ponedjeljka nije se znalo, a na umu Ciboninim čelnicima bilo je više kandidata. Iako su, u ugovornom smislu, slobodna i neka vrlo afirmirana trenerska imena (Jasmin Repeša, Aleksandar Petrović, Žan Tabak), njih si u ovom trenu predstečajna Cibona ne može priuštiti, a čini nam se da se Tabaku i ne napušta španjolsko tržište.

No, osim Jasmina, u košarkaškim kuloarima spominje se još jedan Repeša, i to 29-godišnji Dino, sin poznatog tate Repeše, iskustvom bogatog stručnjaka koji je u tri mandata vodio Cibonu, a u dva hrvatsku reprezentaciju, dok je između toga vodio niz uglednih europskih klubova (Fortitudo, Benetton, Unicaja, Armani Milano). Dino je započeo svoju trenersku karijeru u Češkoj gdje je bio izabran za trenera godine i dobro mu ide.

No bez obzira na perspektivu i Dino bi bio svojevrsni eksperiment, baš kao što je to bio i Vladimir Jovanović koji je, kazuju nam u klubu, bolji trener nego što to njegovi rezultati govore.

S obzirom na to da su se na vrućoj Ciboninoj klupi već okušali bivši igrači ovog kluba iz 90-ih i prve polovice 2000-ih (Rimac, Mulaomerović, Mršić), ako bismo išli tom logikom, u tom bi kontekstu zanimljivo rješenje bio Josip Sesar. Bio je velika igračka nada, ali i zvijezda momčadi. Zbog njega je morao otići čak i jedan trener (Neven Spahija), a sada kao trener predstavlja perspektivu.

Kad smo se već dotaknuli izbornika Mršića, netko nam je spomenuo da bi njegov polusezonski angažman bio dobar za reprezentaciju koju u veljači čekaju dvije mukotrpne kvalifikacijske utakmice sa Švedskom. Cibona daje najviše reprezentativaca koji bi mogli predstavljati i uigranu okosnicu reprezentacije, a moguće je da cibosi dođu do trofeja jer govorimo o treneru koji je prošle sezone sa Zadrom (a i tada je bio izbornik) osvojio dvostruku krunu. No, kako nam je rekao predsjednik HKS-a Stojko Vranković, takva ideja do njega nije došla.

Zanimljivi su im i izbornici

Oni koji ga poznaju, smatraju da je dobar trener BiH izbornik Vedran Bosnić, svojedobno izbornik Švedske, no on ima angažman u belgijskom Monsu. A u Belgiji je još jedan Hrvat koji je izbornik neke od europskih reprezentacija – Dario Gjergja. Dario je trener Oostendea s kojim je osvojio deset naslova prvaka Belgije. U tom klubu ima status božanstva, a ujedno je i belgijski izbornik te ga ovog ljeta čeka nastup na Eurobasketu, što znači da ne bi bio u stanju voditi Cibonine pripreme.

No kao trener koji u Hrvatskoj ne uživa ugled koji zaslužuje, Dario je ionako potencijalno rješenje tek za ljeto, nakon što netko odradi polusezonu. No kad bi taj netko osvojio jedan ili dva domaća trofeja, zacijelo bi dobio ponudu za nastavak suradnje.

Tko zna, možda u konkurenciju za tog nekog uđe još jedan izbornik, a to je Čapljinac Arnel Dedić, prvi trener danske reprezentacije. Kada smo pak zavirili kod sjevernih susjeda Slovenaca i priupitali kolege novinare koji je od njihovih trenera trenutačno ugovorno slobodan, a ima kvalitetu, kazali su nam da je to Gašper Okorn, bivši trener Olimpije i pomoćnik Nevena Spahije u Lietuvos Rytasu.

Tko god to na koncu bio, čeka ga vruća klupa jer iako Cibona izgleda kao klub koji nije sjena onome što je nekad bila, to je još uvijek veliko ime i košarkaški brend za koji je svaka sezona bez trofeja neuspjela sezona.

>> Rukometaši u Mađarskoj: