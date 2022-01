Ni promjena trenera na prvu nije pomogla, cibosi ispustili lijepu priliku u Beogradu

Lijepu priliku ispustili su cibosi da u Beogradu protiv domaće Mege prekinu svoj crni regionalni niz. Nažalost, domaćini su u završnici napravili seriju 11:1 i nanijeli Ciboni sedmi uzastopni poraz u regionalnoj ABA ligi (93:89).

A njega je potpisao Bariša Krasić, prvi asistent smijenjenog dosadašnjeg glavnog trenera Vladimira Jovanovića. U redovima cibosa, zakinutih za neigranje ozlijeđenih Prkačina i Reuversa, vidjela se neka nova živost, no to nije bilo dovoljno za bodove s ovog gostovanja. Posebice ne uz obranu koja je popustila u samoj završnici susreta..

Branković prebrzo izletio

Nakon što je Drežnjak pogodio tricu za vodstvo gostiju 83:77, tamnoputi razigravač domaćih Smith zabio je tricu preko zakašnjelog Cibonina Argentinca Vildoze kojem i inače obrana nije jača strana. Vidjelo se to i nešto kasnije kada je Vildoza izgubio Smitha iz vidokruga pa je ovaj iz prodora zabio za 85:84. Nakon toga Smith je otvorio tricu za Cerovinu koji pogađa (88:84) i ubija goste u pojam. Doduše, jest Vildoza potom pogodio tricu s "minus", jest zabio i dva bacanja za priključak (90:89) te sveukupno upisao 21 koš i devet asistencija, no nije se pokazao kao igrač koji će Cibonu u ovakvoj utakmici odvesti do pobjede.

Nažalost, nije to bio ni mladi Lovro Gnjidić koji je i dalje u svojevrsnom kontraritmu, baš kao i Danko Branković (7 koševa), ali on po pitanju prekršaja. Najviši igrač na terenu (217 cm) napravio je treći prekršaj već u drugoj četvrtini, potom je četvrti napravio čim je ušao u trećoj dionici pa je ostao defenzivno neupotrebljiv. Peti je napravio u četvrtoj četvrtini pa je Cibonin prvi centar na parketu proveo samo devet i pol minuta, što je iskoristio Popić (12 koševa).

Srčani Danko često pokušava popraviti defenzivne propuste svojih (vanjskih) suigrača i onda radi "tuđe" prekršaje i to je tema s kojom će se itekako morati pozabaviti novi Cibonin trener. Bilo da to bude netko posve nov ili da uprava Krasiću skine prefiks "vršitelj dužnosti".

Sesar demantira glasine

A dotični će se morati pozabaviti i s time kako bolje koristiti Vildozu i onemogućiti ga da momčad uvodi u svoj ritam. A pitanja koja se nameću jesu i kako razbuditi Gnjidića i dobiti od njega konstantu izvedbi, kako igrati bez atletske četvorke i tako redom. S obzirom na to da se naveliko pričalo da će to biti Josip Sesar, on je, sukomentirajući utakmicu, kazao:

– Nikakav kontakt s ljudima iz Cibone na tu temu nisam imao pa je o tome nepotrebno razgovarati.

Cibonine slabosti u reketu jako dobro je iskoristio hrvatski centar u redovima Mege Karlo Matković, koji je s 21 košem, četiri skoka, tri blokade i jednom osvojenom loptom bio igrač utakmice. Drugi Megin Hrvat Matej Rudan nije bio toliko učinkovit (8 koševa, 3 skoka) ali je i on pridonio pobjedi domaćina.