Cerngoraz dobro krenuo na Svjetskom prvenstvu u Lonatu

Giovanni Cernogoraz, olimpijski prvak iz Londona 2012., sjajno je odradio prvi dan Svjetskog prvenstva u gađanju letećih meta.

Na streljani u talijanskom gradiću Lonato del Garda trenutačno je prvi s maksimalnih 50 pogodaka nakon dvije serije.

Giovanniju je potrebna medalja kako bi izborio sudjelovanje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

Strijelci u gađanju letećih meta imaju još samo jedno slobodno mjesto u Tokiju jer se Josip Glasnović, olimpijski prvak iz Rija, već kvalificirao.

Na mjesto u Tokiju “puca” i Anton Glasnović koji je u prvoj seriji imao 24 pogotka i trenutačno je na 27. mjestu.

No do finala ima još puno serija tako da se redoslijed na vrhu vrlo brzo može promijeniti. Hrvatska na SP-u može i do ekipne medalje jer uz Giovannija nastupaju braća Glasnović.