Čeka nas jedna od najuzbudljivijih završnica u povijesti? Priča o legendi dobila je potvrdu

Oklahoma City Thunder svladala je Dallas Maverickse sa 100:96 u četvrtoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige i izjednačila rezultat u seriji na 2:2. Najbolji pojedinac Thundera bio je Shai Gilgeous-Alexander s 34 poena, a odličnu utakmicu odigrao je i novak Chet Holmgren s 18 poena i devet skokova uz sjajan šut iz igre šest od devet i pet od šest s linije slobodnih bacanja.

Kod poražene momčadi najbolji je bio bio P.J. Washington s 21 poenom i 12 skokova, a podbacile su dvije najveće zvijezde Luka Dončić i Kyrie Irving. Irving je za 41 minutu provedenu na parketu ubacio samo devet poena i 9 asistencija uz loš šut iz igre 4/11. Dončić je s druge strane ostvario triple-double učinak od 18 poena, 12 skokova i deset asistencija. Na prvu ruku ne čini se toliko loše, ali Luguentz Dort ponovno je odradio odličan posao braneći Dončića koji je na kraju utakmice imao više izgubljenih lopti nego pogodaka iz igre. Ostao je na šest pogođenih šuteva iz 20 pokušaja, a imao je sedam izgubljenih lopti. Također, pri vodstvu Oklahome 96:94 jedanaest sekundi prije kraja imao je priliku izjednačiti utakmicu s linije slobodnih bacanja, ali pogodio je samo jedno. Nakon toga Holmgren je realizirao dva bacanja za Thunder, nakon čega je i Washington zabio samo jedno bacanje četiri sekunde prije kraja, a Gilgeous-Alexander zabio oba da mirno privede utakmicu kraju.

