Dončićev triple-double nije bio dovoljan: Oklahoma izjednačila, Boston na korak do finala Istoka

Košarkaši Boston Celticsa korak su do plasmana u finale Istočne konferencije NBA lige nakon što su u Clevelandu porazili Cavalierse sa 109-102 i poveli sa 3-1 u seriji na četiri pobjede. Prvu meč loptu za ulaz u konferencijsko finale, u kojem će igrati protiv pobjednika susreta Indiana - New York, Boston će imati za dva dana u svom TD Gardenu.

Domaćin je bolje ušao u utakmicu, međutim gosti su brzo okrenuli rezultat i sredinom prve dionice poveli sa 11 razlike (21-10), da bi prvu četvrtinu dobili sa +7 (37-30). U drugoj četvrtini Boston je imao i 13 razlike (46-33), no Cavsi su se približili na samo koš zaostatka (50-51), a na koncu se na odmor otišlo sa 62-57 za goste. U trećoj četvrtini je domaćin stigao do prednosti 65-64, no uslijedio je novi odgovor Bostona koji je na kraju trećeg perioda igre imao 10 koševa viška (88-78). U posljednjoj četvrtini Boston je pobjegao na +15, Cleveland se približio na pet koševa zaostatka, no više od toga nije išlo. Na kraju je završilo 109-102 za Celticse.

"Trebalo nam je malo vremena da se pokrenemo, prestanemo gledati loptu i zaigramo košarku," kazao je Jaylen Brown za ESPN.

"Nema boljeg osjećaja od pobjede u doigravanju na gostovanju. Bilo je ovo teško okruženje, publika je bila sjajna. Sada je vrijeme da se vratimo u Boston i odigramo dobro pred našim navijačimai," dodao je Jayson Tatum.

Upravo su Tatum i Brown vukli Boston do gostujućeg trijumfa. Tatum je upisao 33 koša, 11 skokova i pet asistencija, a Brown sa 27 koševa i osam skokova. Jrue Holiday je dodao 16 koševa, sedam skokova i pet asistencija. Na suprotnoj strani najefikasnije je bio Darius Garland sa 30 koševa i sedam asistencija, dok su Evan Mobley i Caris LeVert dodali po 19 koševa.

"Ovoga puta nije išlo, ali ponosan sam na dečke. Natjecali su se na visokoj razini. Odigrali su utakmicu kako treba," kazao je trener Clevelanda JB Bickerstaff.

U drugom susretu večeri Oklahoma City Thunder je na gostovanju pobijedila Dallas Maverickse sa 100-96 izjednačivši na 2-2 u polufinalu Zapada. Peta utakmica je za dva dana u Paycom Centru u Oklahoma Cityju. Bila je to utakmica u kojoj su Mavericksi vodili veći dio vremena, u pojedinim trenucima i sa 14 razlike, no Thunder je u zadnje četiri minute uspio izboriti važnu pobjedu.

Domaćin je dobio prvu četvrtinu sa 10 razlike (30-22), na poluvremenu je imao +11 (54-43), a na ulazu u posljednju četvrtinu osam koševa prednosti (73-65). No gosti su četiri minute prije kraja izjednačili na 86-86, a potom i poveli 89-86, što je bilo njihovo prvo vodstvo na utakmici nakon uvodnih 4-2.

U napetoj i neizvjesnoj završnici, jedan od važnijih trenutaka bila je "krađa" lopte Luguentza Dorta i koš Jalena Williamsa za 96-91 minutu prije kraja. Luka Dončić je 10 sekundi prije kraja imao dva slobodna bacanja i priliku za izjednačenje, no zabio je samo jedno. Gosti su uzvratili s dva koša za prednost 98-95, devet sekundi prije kraja.

Tri sekunde prije kraja Dallas je dobio nova dva slobodna bacanja, no P.J. Washington je realizirao samo jedno, dok je s druge strane Shai Gilgeous-Alexander zabio oba bacanja za konačnih 100-96. Dallas je u posljednjih 60 sekundi, kada se lomio rezultat, imao šest slobodnih bacanja pri čemu su domaći igrači promašili tri što se pokazalo kobnim. Ukupno je Dallas na susretu imao skromnih 12-23 s linije sobodnih bacanja.

Najefikasniji u pobjedničkim redovima bio je Shai Gilgeous-Alexander sa 34 koša, uz osam skokova i pet asistencija. Cet Holmgren je dodao 18 koševa, devet skokova i četiri blokade, a Dort 17 koševa i osam skokova.

"Igrali smo posjed po posjed i na kraju se utakmica okrenula na našu stranu," kazao je Gilgeous-Alexander.

U ekipi Dallasa, koja je imala 13 blokada što je rekord franšize u play-offu, najefikasniji je bio Washington sa 21 košem uz 12 skokova, dok je Luka Dončić ostvario "triple double", 18 koševa, 12 skokova i 10 asistencija.

"Samo moramo raditi na slobodnim bacanjima. Ubacili smo 52 posto. To je neprihvatljivo," poručio je Dončić.