Otkriveno zašto je omiljeni Hrvat završio u bolnici, godinama se muči s istim problemom

Nakon utakmice Hrvatske i Kolumbije posebnu je pozornost privukla izjava mladog stopera vatrenih i HSV-a Luke Vuškovića, koji je pogodak posvetio bivšem hrvatskom reprezentativcu Ivanu Klasniću koji već dugo vodi borbu sa zdravljem i trenutačno se nalazi u bolnici.

– Posvetio bih ovaj pogodak gospodinu Klasniću, koji je, nažalost, sada malo u bolnici. Nije mu najlakše – izjavio je mladi Vušković.

Klasnić već godinama vodi tešku borbu sa zdravljem. Legendarni hrvatski reprezentativac dugo se muči s ozbiljnim problemima s bubrezima.

Što se tiče Klasnića, on je trenutačno u jednoj zagrebačkoj bolnici. SN doznaju da nije u pitanju ništa kritično, ali nije niti bezazleno obzirom da se radi o problematičnim bubrezima. Inače, Vušković se s Klasnićem upoznao i sprijateljio u Njemačkoj.

- Pozitivan je, nadam se da će brzo oporaviti i da će to biti OK. Lijepa gesta od Luke što se sjetio, hvala mu na tome – rekao je prijatelj Ivana Klasnića koji ga je jučer posjetio u bolnici prema istom izvoru.