Hrvatski dragulj za VL: Nikada neću zaboraviti fotografiju s legendom Bayerna i slavlje u svlačionici

Mladu hrvatsku reprezentaciju za igrače do 21 godine u utorak u Osijeku očekuje utakmica protiv Turske u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Hrvatska je trenutačno neporažena na drugom mjestu skupine H, s bodom zaostatka za vodećom Turskom, koja ima utakmicu više. Uoči tog susreta razgovarali smo s Lovrom Zvonarekom, našim talentiranim reprezentativcem koji trenutačno igra u švicarskom Grasshopperu. U dresu momčadi iz Züricha postao je standardni prvotimac i jedan od nositelja igre, upisavši do ožujka 2026. godine više od dvadeset nastupa uz dva postignuta pogotka i dvije asistencije.

Zvonarek je govorio o dobrom ozračju u našoj mladoj reprezentaciji i onome što izabranike Ivice Olića očekuje u nastavku kvalifikacija.

– Na okupljanje sam došao zdrav i spreman kako fizički tako i mentalno. Atmosfera u reprezentaciji je odlična, svi smo motivirani i fokusirani na ono što nas čeka. Pred nama je zahtjevna utakmica protiv Turske, ali vjerujem da uz disciplinu i zajedništvo možemo ostvariti pozitivan rezultat i napraviti dobar korak u nastavku kvalifikacija – rekao je Zvonarek.

Veliki potencijal

Koliki je potencijal ove momčadi i po čemu je posebna?

– Mislim da ova momčad ima veliki potencijal. Krase nas dobra energija, zajedništvo i želja za dokazivanjem. Spoj mladosti i kvalitete daje nam dimenziju više, a vjerujem da uz pravi pristup možemo postići iznimne rezultate – počeo je Zvonarek.

Njegovo igračko sazrijevanje ide dobrim putem...

– Zadovoljan sam svojim razvojem, ali svjestan sam da uvijek ima prostora za napredak. Svaki trening i svaka utakmica prilika su za učenje i želim nastaviti rasti iz dana u dan. Drago mi je što u Grasshopperu imam kontinuitet, a stekao sam i veliko povjerenje trenera i momčadi.

Što vam je u tom smislu dao Bayern?

– Bayern mi je dao jako puno, ponajprije u profesionalnom pristupu i radu na najvišoj razini. Tamo se prati svaki detalj što vas dodatno izgrađuje kao igrača, kako na terenu tako i izvan njega.

A čime su pridonijeli Sturm i sada Grasshopper?

– SK Sturm Graz mi je pomogao da se prilagodim drugačijoj nogometnoj igri i pristupu te steknem važno iskustvo, dok mi Grasshopper daje kontinuitet igranja i priliku da preuzmem veću odgovornost na terenu, što je izuzetno važno za moj razvoj.

Želja je iskorak

Kakav je plan nakon ove sezone?

– Fokusiran sam na sadašnjost i želim odraditi sezonu na najvišoj razini. Naravno, svakom igraču cilj je napraviti iskorak.

Kakva je bila interakcija s Bayernovim zvijezdama i ima li nekih anegdota?

– Imati priliku trenirati s vrhunskim igračima pravo je iskustvo. Svi su vrlo profesionalni, ali i pristupačni, što mladim igračima puno znači. Bilo je mnogo lijepih trenutaka, no rekao bih da su to stvari koje ostaju unutar momčadi. Jedan od najposebnijih svakako je moj prvijenac za prvu momčad Bayerna u utakmici protiv Wolfsburga, kao i slavlja u svlačionici te već sada legendarne fotografije s Thomasom Müllerom.

Može li Bayern osvojiti Ligu prvaka?

– Naravno! Bayern je uvijek među favoritima i ima kvalitetu koja je potrebna za osvajanje Lige prvaka. Ove sezone djeluju jako uvjerljivo i vjerujem će otići jako daleko.

Koliko je bilo teško otići na posudbu u Švicarsku?

– Svaka promjena nosi svoje izazove, ali gledam to kao priliku za napredak. Smatram da je odlazak bio dobar potez za moj razvoj. Prilagodio sam se životu u Zürichu, a taj se grad doista pokazao kao idealno mjesto za život.

Prati i svoj bivši klub Slaven Belupo koji ove sezone igra sjajno i ujedno raste na svim razinama što potvrđuje i povijesni transfer Adriana Jagušića.

– Pratim Slaven Belupo, naravno. Drago mi je vidjeti da klub koji je godinama bio moj dom i mjesto mog sportskog odrastanja ostvaruje dobre rezultate i razvija mlade igrače.

Čujete li se s Tomislavom Stipićem? Naš ga je trener svojedobno opisao kao 'prirodnog nasljednika Luke Modrića...'

– Zahvalan sam mu na podršci i riječima koje mi je uputio, a na meni je da radom opravdam takva očekivanja – zaključio je Zvonarek.