Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Car i Rebić osvojile turnir parova na Nadalovim terenima

Autor
Damir Mrvec
15.11.2025.
u 22:27

Njih su dvije u završnom susretu bile uvjerljive protiv predstavnica Srbije Milice Ćapin i Zane Perić prepustivši ima svega tri gema – 6:3, 6:0. Još jednom velike čestitke curama, izborniku Nikši Đuroviću i njegovom pomoćniku Zlatanu Biliću.

Odlične vijesti stižu s Mallorce – Polina Car i Ana Marija Rebić pobjednice su u konkurenciji parova na Tennis Europe festivalu Carlosa Moye koji se igrao na terenima Akademija Rafaela Nadala u Manacoru.

Njih su dvije u završnom susretu bile uvjerljive protiv predstavnica Srbije Milice Ćapin i Zane Perić prepustivši ima svega tri gema – 6:3, 6:0.

Još jednom velike čestitke curama, izborniku Nikši Đuroviću i njegovom pomoćniku Zlatanu Biliću.

Tara Vidan nije u subotu uspjela doći do svog prvog naslova u singlu na juniorskom Touru, u završnici ITF J30 turnira u Mariboru bolja od Zagrepčanke bila je Amerikanka Molly Widlansky – 6:4, 6:3.

Rene Bertos i Dario Zorica izgubili su finalni susret parova na juniorskom ITF J30 turniru u mađarskom Szabolcsveresmartu, uspješnija je bila češka kombinacija Tommy Luxa/Tobias Zapsky – 6:4, 6:4.
Ključne riječi
Mallorca Rafael Nadal tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja