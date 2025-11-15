Car i Rebić osvojile turnir parova na Nadalovim terenima

Odlične vijesti stižu s Mallorce – Polina Car i Ana Marija Rebić pobjednice su u konkurenciji parova na Tennis Europe festivalu Carlosa Moye koji se igrao na terenima Akademija Rafaela Nadala u Manacoru.

Njih su dvije u završnom susretu bile uvjerljive protiv predstavnica Srbije Milice Ćapin i Zane Perić prepustivši ima svega tri gema – 6:3, 6:0.

Još jednom velike čestitke curama, izborniku Nikši Đuroviću i njegovom pomoćniku Zlatanu Biliću.

Tara Vidan nije u subotu uspjela doći do svog prvog naslova u singlu na juniorskom Touru, u završnici ITF J30 turnira u Mariboru bolja od Zagrepčanke bila je Amerikanka Molly Widlansky – 6:4, 6:3.

Rene Bertos i Dario Zorica izgubili su finalni susret parova na juniorskom ITF J30 turniru u mađarskom Szabolcsveresmartu, uspješnija je bila češka kombinacija Tommy Luxa/Tobias Zapsky – 6:4, 6:4.