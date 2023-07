'Čačić me nije imao u planovima. Veselim se derbiju s Hajdukom i dokazat ću da sam igrač za Dinamo'

Od veljače ove godine napadač Dinama (pa i krilni) Mahir Emreli bio je na posudbi u turskom Konyasporu, sam je želio otići na posudbu kad je shvatio da ga Ante Čačić nema u ozbiljnijim kombinacijama, tražio je minutažu, odigrao je tamo 12 utakmica i postigao dva pogotka. Sad se nakon akcije reprezentacije Azerbajdžana priključio pripremama plavih i odmah je u ponedjeljak postigao pogodak. Doduše, nije mu bilo teško nakon precizne Petkovićeve asistencije, no dobro dođe za samopouzdanje.

Volim Dinamo, volim Zagreb

Dobro došli natrag u Dinamo, što se promijenilo otkako ste bili na posudbi u Turskoj?

– Prije svega trener i stožer. Ima, naravno, puno poznatih lica i starih igrača, ali i dosta novih mladih talentiranih igrača. Volim Dinamo, volim Zagreb i, evo, stekao sam određeno iskustvo u Turskoj i vratio se ovdje izboriti za novu priliku – kazao je 26-godišnji Mahir Emreli.

Zašto ste otišli kad su svi sa zimskih priprema Dinama s Čačićem govorili da ste bili najbolji?

– Jedno je što govore drugi, navijači, mediji... Najbitnije je što misli trener, a on očito tada nije imao mene u planovima i zato sam odlučio da odem na posudbu negdje gdje ću skupiti potrebne minute. Smatram da je svakom igraču najbitnije da igra i skuplja minute.

Koliko ste teško primili podatak da vas Čačić nema u prvom planu?

– Ne mogu reći da sam to teško primio. To je život nogometaša. Naravno da mi je bio cilj da se izborim u Dinamu jer znam o kakvom je klub riječ. Nitko sretniji od mene da igram za Dinamo, ali kad nisi u prvom planu, onda moraš gledati malo na sebe i tražiti najbolje rješenje za sebe. Kako god bilo, to je sada iza mene. Ovdje je novi trener i moja nova prilika za dokazivanje i učinit ću sve da opravdam povjerenje ljudi koji su me doveli u klub.

Kako biste ocijenili svoj boravak u Turskoj?

– Uvijek može bolje. Klub je bio u teškoj situaciji kada sam došao, bili su dugo bez pobjede, stigao je novi trener, a kako nisam prošao pripreme, nisam najbolje mogao naučiti sve o svojim suigračima. Liga je stvarno jaka i zahtjevna. Sigurno bih bio sretniji da sam igrao više i generalno imao bolju statistiku. Na kraju sezone sve je to izgledalo malo bolje... No, ni za čim u životu ne žalim. Sve je to nekakvo iskustvo koje me čini boljim i jačim igračem, ali i osobom.

Nakon reprezentacije i kraćeg odmora, a mogli ste imati i dulji, vratili ste se u Dinamo, prije roka, zašto?

– Da. Imao sam kratak odmor. Želio sam doći što prije i staviti se na raspolaganje treneru Bišćanu kako bi on mene upoznao što bolje, ali i ja njega, kao i sve nove suigrače.

Je li vaša najbolja utakmica ona protiv Rijeke u gostima?

– Pa, ne znam je li najbolja, ali sigurno da je lijepo kad postigneš dva pogotka. Cijela je momčad tu utakmicu odigrala sjajno, što je na kraju pokazao i rezultat. (Dinamo je na Rujevici pobijedio sa 7:2, nap. a.)

Znamo da možete igrati na više ofenzivnih pozicija, da možete birati, što biste izabrali?

– Krilo i centralni napadač nekako su mi prirodne pozicije. Mogu odigrati i prednjeg veznog. Evo, to sam igrao na zadnjoj utakmici i mislim da sam se dobro snašao. Svakako volim biti blizu gola da mogu biti što opasniji po suparnička vrata i da što više imam loptu u nogama, odnosno da sam prisutan u igri s loptom.

Prvi ste put kod Bišćana, osjećate li da se uklapate u njegovu viziju?

– Sjajan je trener i vidi se da je bivši igrač. Još k tome i legenda kluba, igrač koji je ostvario veliku karijeru. Imam velik respekt prema njemu. Razumije igrače i to nam puno pomaže. Treninzi su jaki, ali i zabavni. Puno radimo loptom i zadovoljan sam kao i svi njegovom vizijom i treninzima. Nadam se da ćemo nakon priprema što bolje pohvatati sve zahtjeve trenera kako bi i navijači mogli uživati u tom nogometu. Brzom, agresivnom i napadačkom nogometu.

Koliko ste naučili teški hrvatski jezik, kako na terenu komunicirate sa suigračima?

– Ima dosta sličnih riječi kao ruski jezik, pa sam se stvarno brzo naviknuo na hrvatski. Puno bolje ga razumijem nego što ga govorim, ali znam puno hrvatskih riječi. Još uvijek pretežno razgovaram na engleskom, ali svi dečki su super i nema problema oko komunikacije.

Cimer ste s Francuzom Bernauerom, o čemu razgovarate?

– Da, evo, upoznali smo se kada sam stigao u Zagreb. Sjajan je dečko i super igrač. Svi su ga super prihvatili i mislim da je njemu svakim danom sve lakše i lakše. Razgovaramo o svemu pomalo. Naravno, najviše o nogometu. Čak smo rođeni na isti dan tako da imamo puno zajedničkih tema.

Vesele me derbiji s Hajdukom

Dinamo kreće u novu europsku sezonu protiv Astane ili Dinamo Tbilisija, koga biste vi radije i zašto?

– Već sam rekao da nemam nekog favorita. Najbitnije je da mi budemo pravi. Sigurno da to nisu laki protivnici jer danas više nema laganih suparnika, pogotovo u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Još k tome, njima traje sezona pa im je to mala prednost, ali vjerujemo u sebe i svoje kvalitete.

Start sezone je s dvije utakmice s Hajdukom u Maksimiru, je li to razlog za brigu ili izazov u kojem možete pokazati da je Dinamo i dalje broj jedan u Hrvatskoj?

– Ma nema ljepšega nego igrati derbi. Tek je početak sezone, ali kako je nama, tako je i njima. Velika je prednost to što igramo u Zagrebu obje utakmice pred svojim navijačima i učinit ćemo sve da ih odmah na početku sezone razveselimo.

Volite li takve derbije?

– Volim. Odgovara mi taj određeni pritisak s tribina i ta atmosfera derbija.

Što možemo očekivati od vas u novoj sezoni?

– Možete očekivati da ću dati sve od sebe da se dokažem treneru, klubu i navijačima i da dokažem svima da sam igrač za Dinamo – odlučno je zaključio Mahir Emreli.