Brutalno htio poniziti Modrića! Na njegovu žalost, brzo su stigle žestoke uvrede

Nogometna zajednica na društvenim mrežama jedna je od najaktivnijih, a posebno na Twitteru gdje je ovih dana jedan 'tvit' o našem kapetanu Luki Modriću izazvao lančanu reakciju.

Neka se i to u Hrvatskoj dogodilo: Nisu ni kune dužni i ne žele živjeti na novcu poreznih obveznika

Svoji na svome Neka se i to u Hrvatskoj dogodilo: Nisu ni kune dužni i ne žele živjeti na novcu poreznih obveznika

Korisnik kojeg prati preko 15 tisuća ljudi, a koji navija za Liverpool, upitao je kratko pitanje s ciljem ponižavanja igrača Real Madrida.

- Kako je j***no Luka Modrić osvojio Ballon D'or? - stoji u 'tvitu', a objava je podijeljena preko 500 puta, lajkana preko sedam tisuća puta, a prikupila je oko 200 komentara.

I dok su neki poručili kako se oni to također pitaju te dodaju kako se radilo o namještaljci i zakulisnim igrama, veći broj stao je u obranu Hrvata. Pojedinci su prilično oštro odgovorili tako da ni žestoke uvrede nisu izostale.

How the fuck did Luka Modric win a Ballon d'Or