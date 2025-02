Bronca za mlađahnu veliku nadu vrlo teškog sporta: Moja prva seniorska medalja

Na jednom od četiri najjača svjetska turnira u godini, za Grand Prix Zagreb Openu, hrvatski hrvači su dosad izborili dvije medalje. Nakon što je dan prije Dominik Etlinger (77 kg) osvojio broncu, isti uspjeh u subotu polučila je i 18-godišnja Veronika Vilk. A izvela je to na vrlo atraktivan način jer je u borbi koja je odlučivala o bronci znatno iskusniju Mađaricu Osvath Nagy pobijedila tušem to jest prekidom borbe.

Mlada Hrvatica ističe da je i ovu borbu ušla bez neko posebno taktičkog plana.

- Ja volim ući u borbu bez velike taktike i prilagođavati se i tražiti rješenja kroz borbu, gledati što nam prolazi.

Mađarica je u prvoj rundi povela na račun pasivnosti a onda je po naputku trenera Ivana Lončarića krenula puno agresivnije i stvorila priliku.

- Trener je tražio da podignem tempo što sam i učinila. Većim dijelom borbe sam osjećala da ću bih mogla doći do zahvata glave i ja sam čekala svoju priliku. U jednom trenutku mi se učinilo da će mi se uspjeti izvući iz zahvata pa je trener ponovo podviknuo i uspjela sam ju zadržati u tušu.

Za ovu vrlo nadarenu djevojku - svjetsku i europsku kadetsku prvakinju - ovo je bila prva seniorska medalja na međunarodnoj sceni. I prvi tuš u seniorskim borbama.

- Uoči ove borbe imala sam tremu što inače nikad nemam. Poznavala sam suparnicu iz nekih kontrolnih borbi pa sam znala da ju mogu dobiti. Na račun ovoga ću s više samopouzdanja otići na Prvenstvo Europe do 23 godine što se u ožujku održava u Tirani. A nakon toga ćemo brusiti formu za sedmi i osmi mjesec kada su Europsko i Svjetsko juniorsko prvenstvo - najavila je ova koprivnička maturantica, zacijelo nova velika nada hrvatskog ženskog sporta.

Inače, drugog dana natjecanja na Grand Prix Zagreb Openu, u grčko-rimskom stilu nitko od naših hrvača nije dospio do borbe za odličje. Najbliži tome bio je Ivan Huklek (87 kg) ali je on imao dvostruki peh. Prvi je da je u njegovoj težinskoj skupini bila najjača konkurencija a drugi je da je dva tjedna prije turnira imao gripu. No, i kao takav (na 80 posto svojih kapaciteta), Huklek je pobijedio dva protivnika, najprije Amerikanca Woodsa (13:2) a potom i Iranca Alizadeha (8:4). Nažalost, za nadjačati u četvrtfinalu tamnoputog Norvežanina Mukubua (1:5) nije mu ostalo dovoljno energije u rezervoaru. No, nije Ivan u tome tražio izliku:

- Ma mogao sam ja tu borbu voditi drugačije i bolje.

U istoj kategoriji jednu pobjedu izborio je Vjekoslav Luburić koji je u prvom kolu naletio aktualnog svjetskog prvaka Mađara Losonczija (0:9) nakon čega je nadmudrio Srbina Perovića (1:1) te izgubio od aktualnog europskog prvaka srpskog Rusa Komarova (0:9).

I Antonio Kamenjašević, jedan od hrvatskih aduta, ušao je u turnir nedovoljno spreman nakon jake viroze pa je nakon pobjede nad Ukrajincem Polijatevim (5:2) izgubio od Rusa Kutuzova (2:4) i to zahvaljujući neopreznosti u posljednjih pet sekundi. No, nije se Kameni htio vaditi već je ovaj 28-godišnjak bio samokritičan:

- Tako nisam izgubio još od kadetskog Prvenstva Europe. No, to mi je pokazatelj da moram raditi i na tome jer ove godine nas čeka Svjetsko prvenstvo i to u Zagrebu, baš u Zagreb Areni u kojoj je, po prvi put, održan i Grand Prix Zagreb Open.