Antonia Ružić godinu počela porazom u Brisbaneu

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić godinu je započela porazom u 1. kolu WTA turnira u australskom Brisbaneu od Uzbekistanke Marije Timofejeve 5-7, 4-6.
Ružić (WTA-70.) nije našla načina kako svladati Uzbekistanku, 143. tenisačicu svijeta, u meču koji je trajao 102 minute.
U prvom setu je 22-godišnja Orehovčanka dvaput gubila svoj početni udarac, kao i u drugom setu. Ružić je susret završila bez as-servisa, ali sa šest dvostrukih pogrešaka, dok je protivnici ponudila čak 12 prilika za obrat. Uzbekistanka očito ne leži Međimurki jer je od nje izgubila bez dobijenog seta i prije tri godine u Murskoj Soboti.
Antonia je bila prva nositeljica turnira.
