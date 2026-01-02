Naši Portali
7:5 i 6:4

Antonia Ružić godinu počela porazom u Brisbaneu

Antonia Ružić
Foto: Danijel Lijović
VL
Autor
Hina
02.01.2026.
u 10:15

Ružić (WTA-70.) nije našla načina kako svladati Uzbekistanku, 143. tenisačicu svijeta, u meču koji je trajao 102 minute.

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić godinu je započela porazom u 1. kolu WTA turnira u australskom Brisbaneu od Uzbekistanke Marije Timofejeve 5-7, 4-6. 

U prvom setu je 22-godišnja Orehovčanka dvaput gubila svoj početni udarac, kao i u drugom setu.  Ružić je susret završila bez as-servisa, ali sa šest dvostrukih pogrešaka, dok je protivnici ponudila čak 12 prilika za obrat. Uzbekistanka očito ne leži Međimurki jer je od nje izgubila bez dobijenog seta i prije tri godine u Murskoj Soboti. 

Antonia je bila prva nositeljica turnira. 
