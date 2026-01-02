Detroit upisao treći poraz u posljednje četiri utakmice, Clippersi slavili

Vodeća momčad Istočne konferencije NBA lige, Detroit Pistonsi, pretrpjeli su domaći poraz od Miami Heata (112-118). Norman Powell postigao je najviše koševa na utakmici (36), a Miami Heat je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu protiv Pistonsa. Pistonsi su pretrpjeli treći poraz u posljednje četiri odigrane utakmice, ali s omjerom pobjeda i poraza 25-9 i dalje imaju drugi najbolji rezultat u NBA ligi iza vodećeg u Zapadnoj konferenciji, Oklahoma Cityja (29-5).

Cade Cunningham postigao je 31 koš, 11 asistencija i osam skokova za Pistonse. Powell je pogodio sedam trica, Jaime Jaquez je s klupe postigao 19 poena, Andrew Wiggins je dodao 17 poena, a Bam Adebayo 15 poena i 14 skokova, čime je Heat poboljšao svoj učinak na 19-15 i nalazi se na sedmom mjestu Istočne konferencije.

Houston Rocketsi su također produžili niz pobjeda na četiri utakmice, a Kevin Durant je postigao 22 poena i imao 11 asistencija u pobjedi nad Brooklyn Netsima 120-96. To je bio njegov najbolji nastup sezone.

U Dallasu je Tyrese Maxey je postigao 34 koša, 10 asistencija i osam skokova, predvodeći Philadelphia 76erse do pobjede nad domaćim Maverickima 123-108.Za Sixerse, V.J. Edgecombe je postigao 23 poena, Joel Embiid je dodao 22, a rezerva Quentin Grimes je imao 19 poena, sedam skokova i tri blokade.Sixersi su se poboljšali na 18-14 i peti su u Istočnoj konferenciji, dok su Mavericksi, predvođeni Maxom Christiejem s 18 poena, izgubili četvrtu utakmicu zaredom i imaju omjer 12-23. Dallas je trenutno 13. u Zapadnoj konferenciji.

Kawhi Leonard postigao je 20 od svojih 45 poena u četvrtoj četvrtini, a Los Angeles je produžio svoj najbolji niz pobjeda u sezoni na šest utakmica pobjedom nad oslabljenim Utahom (118-101) u Inglewoodu u Kaliforniji.James Harden dodao je 20 poena, Nicolas Batum postigao je 14, Kobe Sanders i Derrick Jones Jr. imali su po 10, a John Collins je uhvatio 11 skokova. Clippersi su u seriji od 6-0 i otvorili su niz u kojem imaju sedam od osam utakmica kod kuće. Clippersi su 18. prosinca imali omjer pobjeda i poraza 6-21, a zatim su udvostručili taj broj pobjeda u manje od dva tjedna, počevši pobjedom nad Los Angeles Lakersima 20. prosinca. Ivica Zubac nije igrao zbog ozljede gležnja. Kyle Anderson postigao je 22 koša za Jazzere, koji su igrali bez svoja četiri najbolja strijelca: Keyontea Georgea (bolest), Laurija Markkanena (koljeno), Acea Baileyja (kuk) i Jusufa Nurkića (prst).

Jaylen Brown postigao je 29 koševa i 10 skokova, a Derrick White postigao je 14 od svojih 16 poena u četvrtoj četvrtini dok je Boston ostvario pobjedu nad domaćinom Sacramentom (120-106). Payton Pritchard dodao je 16 poena i šest asistencija, Sam Hauser postigao je 15 koševa iz pet trica za Boston, koji je pobijedio šesti put u posljednjih sedam utakmica.

DeMar DeRozan postigao je 25 koševa i šest asistencija, Dennis Schroder 18 poena uz sedam asistencija, a rezerva Keon Ellis dodao je 16 koševa za Kingse, koji su izgubili treći uzastopni susret.